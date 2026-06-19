La crisis de confianza en la moneda fiat y sus Estados emisores, impulsada por la devaluación estructural que afecta a estas divisas y la acumulación de deuda por parte de los gobiernos del mundo, se encuentran en el seno de la espiral inflacionista que padecemos, catalizada por eventos disruptivos como el conflicto de Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz. Como consecuencia de este fenómeno, los metales se están encareciendo de forma exponencial, puesto que cumplen fundamentalmente un papel de refugio ante la pérdida de poder adquisitivo de las monedas.

Entre los metales que han cumplido las funciones de dinero a lo largo de la historia, habiendo quedado relegado a activo de inversión en la actualidad, destaca especialmente el oro. Por sus características físicas y su escasez, este metal ha sido empleado como medio de intercambio durante siglos, especialmente en el comercio internacional. Ahora, los bancos centrales están acumulando cada vez mayores cantidades de oro en sus reservas. ¿Qué se esconde tras estos movimientos?

Repatriar el oro

Ante la devaluación de la moneda fiat, los países están almacenando nuevas reservas de oro. Según un análisis de Financial Times, una encuesta del World Gold Council ha revelado que los bancos centrales de todo el mundo están retirando el oro de sus bóvedas en Londres y Nueva York. El motivo de estos movimientos radicaría en que los países comienzan a dudar de la posibilidad de almacenar sus lingotes de oro fuera de sus fronteras.

De acuerdo con este medio, los bancos centrales de India y Francia "se encuentran entre los que han trasladado grandes volúmenes de oro desde Estados Unidos y el Reino Unido durante el último año para almacenarlos en sus territorios". En este sentido, Financial Times recuerda también que "los bancos centrales han ido aumentando sus reservas de oro, que recientemente superaron a los bonos del Tesoro estadounidense para convertirse en el principal activo de reserva del mundo, ya que muchos buscan alternativas al dólar estadounidense".

Concretamente, la encuesta detalla que el 89% de los encuestados cree que las reservas mundiales de oro de los bancos centrales aumentarán en los próximos 12 meses. De hecho, según la encuesta, "este año, un récord del 45% de los encuestados prevé que sus propias reservas de oro también aumentarán durante el mismo período". Del mismo modo, el 74% "prevé una disminución moderada o significativa de las reservas mundiales de dólar estadounidense en los próximos cinco años".

Así las cosas, la encuesta también desvela que "el 9% afirmó haber incrementado su almacenamiento nacional y el 10% haber diversificado sus ubicaciones en el extranjero durante los últimos 12 meses, en comparación con el 5% y el 2%, respectivamente, en la encuesta del año anterior". Del mismo modo, "esta tendencia también se observa en los planes futuros de almacenamiento: el 7% indicó que planea aumentar el almacenamiento nacional y el 9% que planea diversificar sus ubicaciones en el extranjero durante los próximos 12 meses".

World Gold Council

Precisamente, Financial Times subraya que "uno de los mayores programas de repatriación recientes ha tenido lugar en Francia, que retiró 129 toneladas de oro de la Reserva Federal de Nueva York entre julio de 2025 y enero de 2026 y ahora almacena todo su oro en el país". Al respecto, este medio detalla que el Banco de Francia vendió esos lingotes de oro en Estados Unidos y luego compró lingotes equivalentes en Europa, obteniendo una ganancia de 11.000 millones de euros gracias a la prima que se aplicaba al oro en Estados Unidos como consecuencia de los aranceles.

Por su parte, tal y como informa este medio, "en los últimos tres años, el banco central de la India también ha repatriado la mayor parte del oro que mantenía en el extranjero a través del Banco de Inglaterra y el Banco de Pagos Internacionales". Concretamente, explica que "según datos del Banco de la Reserva de la India, la proporción de oro que el país mantiene en el extranjero disminuyó del 55% en marzo de 2023 al 22% en marzo de 2026".

El oro como protección

Con todo, el Banco Central Europeo también acaba de reconocer el papel fundamental que está teniendo el oro en estos momentos a nivel mundial. Concretamente, el BCE en su último informe sobre el papel internacional del euro explica que el papel de la divisa europea a nivel mundial "creció moderadamente in 2025, alcanzando una participación cercana al 20% en diversos indicadores del uso global de divisas".

De hecho, según el BCE, "el euro sigue siendo la segunda moneda más importante del sistema monetario internacional". Al respecto, el informe del organismo incide en que "con aproximadamente un 20%, su participación se sitúa unos 5 puntos porcentuales por encima de la participación de la zona euro en la producción mundial". En este sentido, el BCE explica que "esto demuestra que el atractivo internacional del euro supera el peso económico de la zona euro".

No obstante, la alta autoridad monetaria europea admite que "la guerra en Oriente Medio ha intensificado la preocupación por la geopolítica". De este modo, el BCE explica que, según una encuesta realizada a bancos centrales, publicada en abril de 2026, el 70% de los encuestados citó la geopolítica como el riesgo más importante al que se enfrentaban en 2026. Por su parte, casi el 80% afirmó haber incorporado el riesgo geopolítico a sus estrategias. Además, el 30% aseguró que la geopolítica era el factor más importante que afectaría a la gestión de sus reservas durante los próximos cinco años.

En este contexto, si bien el BCE informa de que "las compras de oro de los bancos centrales se ralentizaron en 2025, reflejando en parte los precios históricamente altos del oro y la fuerte demanda de los inversores privados, pero se mantuvieron elevadas", lo cierto es que, de acuerdo con el organismo, en términos de volumen el oro llegó a representar el 27% del total de las reservas oficiales totales a finales de 2025.

Banco Central Europeo

De hecho, de acuerdo con el propio organismo, la participación del oro en las reservas oficiales supera la del euro que se sitúan en el 15%) y la de los bonos del Tesoro estadounidense (que es del 22%). Precisamente, al respecto el BCE asegura que esta tendencia podría reflejar "los esfuerzos de algunos bancos centrales por fortalecer la solidez de sus balances ante el aumento de los riesgos geopolíticos", incidiendo en que "los datos de encuestas sugieren que los bancos centrales mantienen oro no solo para diversificar sus carteras, sino también como protección contra el riesgo geopolítico".

Banco Central Europeo

Así las cosas, el informe del BCE explica que los bancos centrales que más reservas de oro están comprando tienden a situarse en regiones con mayor riesgo de conflictos externos. "Desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, China ha comprado más de 350 toneladas, seguida de Polonia (320 toneladas), Turquía (220 toneladas) e India (130 toneladas). Además, Polonia, con alrededor de 100 toneladas, siguió siendo el mayor comprador del sector oficial en 2025, seguida de Kazajistán, Brasil, China y Turquía", detalla el informe.

Banco Central Europeo

Del mismo modo, el BCE también explica que "tras el estallido de la guerra en Oriente Medio, algunos bancos centrales vendieron oro y bonos del Tesoro estadounidense para respaldar sus economías y monedas". Al respecto, el informe detalla cómo "el banco central turco vendió o prestó unas 130 toneladas de oro —una de las mayores reducciones de reservas de los últimos años— para defender su moneda, mitigar el aumento vertiginoso de los costes de importación de energía y gestionar las consecuencias económicas", recordando también que "entre los vendedores conocidos se encuentra Rusia, supuestamente para financiar su guerra en curso contra Ucrania".