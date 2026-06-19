Taberna Garibaldi, S.L. niega los hechos contenidos en el comunicado del sindicato CNT

En relación con la noticia publicada de fecha 16 de junio de 2026 en este diario bajo el titular Denuncian a Pablo Iglesias por imponer jornadas de 14 horas y "trato vejatorio" en la Taberna Garibaldi, TABERNA GARIBALDI, SL niega los hechos que le atribuye el Sindicato CNT en los siguientes términos:

1º) Sólo una trabajadora de la plantilla, en situación de baja laboral desde hace varios meses, está afiliada al sindicato CNT, de tal forma que no cabe afirmar que dicho Sindicato representa a la práctica totalidad de los trabajadores y trabajadoras de la mercantil.

De hecho, hace meses el resto de la plantilla comunicó por escrito a la dirección de la empresa que la citada compañera en situación de baja no les representaba sindicalmente a ninguno.

2º) La Taberna Garibaldi niega los hechos contenidos en el comunicado de dicho sindicato, desconociendo si se ha hecho público con el consentimiento de la trabajadora que está en situación de baja laboral.

En este sentido, se niega expresamente que se haya dispensado a los trabajadores ningún tipo de trato vejatorio por parte de los responsables de la empresa, así como que se hayan producido jornadas de hasta 14 horas o cualquier tipo de incumplimiento de la legislación laboral, como manifiesta el comunicado del Sindicato CNT.