La Cámara de Comercio de Bolonia ha anunciado un programa, en colaboración con varias entidades bancarias, dirigido a jóvenes graduados universitarios y recién titulados de Institutos Técnicos Superiores (ITS). El objetivo es ofrecerles hasta 10.000 euros para sufragarles los costes del alquiler, en un intento de retener el talento joven en la ciudad.

Dicho programa ha sido anunciado por la propia Cámara de Comercio de Bolonia el 16 de junio (aquí se puede ver), donde leemos lo siguiente:

Hasta 10.000 euros para cubrir gastos

"Esta iniciativa está dirigida a los recién graduados de la Universidad de Bolonia y de la Academia ITS de Emilia-Romaña que hayan obtenido su titulación en los últimos 6 meses y que sean contratados por empresas con sede en Bolonia entre el 1 de marzo de 2026 y el 16 de octubre, fecha límite para la presentación de solicitudes. Tendrán la oportunidad de obtener hasta 10.000 euros en total para cubrir los gastos de vivienda, gracias a la integración de dos herramientas:

La subvención no reembolsable de la Cámara de Comercio: la organización les proporcionará una suma global de 3.000 euros. La asignación total es de un millón de euros. Apoyo financiero de los bancos participantes: los beneficiarios de la beca de la Cámara de Comercio podrán solicitar un préstamo sin intereses de hasta 7.000 euros en los bancos adheridos al protocolo de la Cámara de Comercio. El préstamo se reembolsará en cinco años, sin gastos de solicitud ni de gestión, y sin requisitos personales ni garantías. El único compromiso requerido será abrir una cuenta corriente y depositar su salario".

En palabras del presidente de la Cámara de Comercio de Bolonia, Valerio Veronesi, "nuestro objetivo es ofrecer una solución concreta al problema de la vivienda, que influye enormemente en las decisiones de los jóvenes al incorporarse al mercado laboral. La Cámara de Comercio de Bolonia es la primera en Italia en experimentar con esta fórmula, combinando recursos públicos con la intervención del sistema crediticio, que se ha sumado con entusiasmo. Trabajar juntos para retener el talento cualificado en el área metropolitana supone invertir directamente en la futura competitividad de nuestro sistema productivo".

Bolonia es la cuarta ciudad con el alquiler más caro de Italia

Sobre el plazo de inscripción, "los jóvenes pueden solicitar el acceso a la contribución de la Cámara de Comercio desde el 15 de septiembre hasta el 16 de octubre y, posteriormente, presentar una solicitud de financiación subvencionada a los bancos asociados hasta el 30 de junio de 2027. Las becas se otorgarán primero a las mujeres, según el orden cronológico de recepción de la solicitud".

De acuerdo con uno de los principales medios locales de Bolonia, el BolognaToday, los alquileres en la ciudad italiana han aumentado un 45% desde el año 2019, haciendo que Bolonia (1.250 euros al mes) sea la cuarta ciudad italiana más cara para alquilar, sólo por detrás de Milán (1.820 euros al mes), Florencia (1.340 euros al mes) y Roma (1.340 euros al mes).

En vista de esta situación, una ayuda de 3.000 euros a fondo perdido, junto con un préstamo de hasta 7.000 euros sin intereses y con un plazo de devolución de hasta 5 años, puede suponer un aliciente muy potente para que muchos jóvenes aprovechen esta oportunidad.