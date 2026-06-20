Axel Kaiser: "No me cabe duda de que, si Sánchez pudiese instaurar una dictadura en España, lo haría"

Axel Kaiser (Santiago de Chile, 1981) es abogado, doctor en Filosofía del Derecho y uno de los intelectuales liberales más influyentes de Latinoamérica. Preside el Directorio de la Fundación para el Progreso y ha publicado títulos de gran éxito como El economista callejero, Parásitos mentales, El engaño populista, La tiranía de la igualdad o La fatal ignorancia, convertidos en referencia del pensamiento clásico liberal en español. Su nuevo libro, Nazi-comunismo, publicado al igual que sus anteriores lanzamientos por Ediciones Deusto, recorre los fundamentos filosóficos que hacen de nazismo y comunismo dos vertientes de una misma matriz totalitaria. LD habla con Kaiser sobre su libro a escasas horas de una exitosa conferencia celebrada en la Fundación Rafael del Pino.

P: Vd. sostiene que comparar nazismo y comunismo no es solo legítimo, sino necesario. ¿Por qué cree que en Occidente sigue resultando tan incómodo equipararlos?

R: Nazismo y comunismo no son extremos opuestos, sino sistemas de ideas que se encuentran en el mismo extremo. La epistemología nazi bebe mucho del ethos comunista, de modo que desde la raíz filosófica se aprecia esa conexión. ¿Por qué no se entiende? Porque en Occidente la hegemonía cultural está en manos de la izquierda, y por tanto simpatiza con el comunismo y silencia esta circunstancia. No hay en la academia ni en la cultura una condena explícita y clara del comunismo. Y la izquierda obtiene un mayor capital moral al tildar de nazi todo lo que le disgusta. Por eso, como diría Orwell, la acusación de "nazi" ya es hoy en día algo tan aglutinador que carece casi de significado, porque el contenido del adjetivo ha quedado casi vacío. Pero, si analizamos las raíces intelectuales y el desarrollo político de ambos movimientos, sus semejanzas son del todo evidentes. El fascismo también estaba claramente en esa línea… Mussolini venía del marxismo y defendía su movimiento como un alzamiento contra el orden liberal.

P: Es cierto que la etiqueta de "fascista" o "nazi" se endosa hoy en día con facilidad a todo lo que no sea de izquierdas, pero no por ello hablamos de términos inocuos.

R: Sin duda, tiene un peso enorme, sobre todo ante las grandes masas, porque la figura política e ideológica más rechazada del siglo XX es probablemente la de Hitler, de modo que vincular a una persona o a un partido con el nazismo hace que, de entrada, cualquiera piense que estamos ante alguien o algo repugnante y totalmente rechazable. Y la verdad es que por eso hay que hablar de nazismo y comunismo como sistemas convergentes en muchos puntos, porque mientras que el nazismo sí ha sido debidamente criticado y rechazado por nuestras sociedades, no podemos decir lo mismo del comunismo. En la cultura vemos películas, series o libros que reivindican abiertamente a Lenin, Stalin o Fidel Castro. En manifestaciones y protestas se visten camisetas del Che Guevara y se canta La Internacional puño en alto. Eso muestra que, si acaso hablábamos de dos virus totalitarios, no estamos inoculados ante la influencia de uno de ellos y estamos ignorando que ambos patógenos son igual de dañinos, puesto que de hecho son muy similares.

P: ¿Cuál es el principal nexo que une el nazismo con el comunismo en términos ideológicos y doctrinarios?

R: Diría que el elemento crucial es el antirracionalismo, el relativismo epistemológico. Esto es evidente en los escritos de Marx, quien básicamente defendía que las ideas predominantes son las de la clase dominante. Bajo este pensamiento, la estructura económica genera un sistema de ideas que la reafirma y la sostiene, de tal forma que el burgués explotador necesariamente piensa como tal, a raíz de esa superestructura ideológica. Es como la película Matrix, como vivir en una simulación: si acaso defiendes el capitalismo no lo haces racionalmente, sino porque eres víctima de esa instalación que te trasciende y que ha calado en tu cerebro por influjo del sistema en vigor, negando así la capacidad de razonamiento humana.

P: Marx plantea que hay estructuras lógicas falsas (las de los burgueses) y que otras son correctas (por supuesto, las de los marxistas). Ludwig von Mises, cuando habla del polilogismo, establece un marco teórico óptimo para comparar esa lógica binaria con la de los nazis, que también dividen a la sociedad en dos, reivindicando la nación aria frente al enemigo judío.

R: Unos defienden una división de clase, otros hacen una explicación genética, pero en ambos casos plantean el rechazo al capitalismo y defienden un planteamiento esencialmente revolucionario contra el que no cabe la tolerancia, ni la discrepancia. Es lo contrario al liberalismo, sobre el que se funda la democracia a partir del principio de aceptación del pluralismo y del respeto a la autonomía del individuo.

P: Hoy en día, el progresismo "woke" rescata esa forma de interpretar las dinámicas de nuestra sociedad.

R: Sin duda. Miremos por ejemplo lo que hace el feminismo, al plantear una guerra de sexos y referir una superestructura patriarcal… Todo nos devuelve a ese pensamiento antirracionalista, a ese relativismo epistemológico que niega la existencia de cualquier verdad, que insiste en que todo son discursos y narrativas en competencia y que, por tanto, el triunfo vendrá de obtener una hegemonía en el campo de las ideas… En nuestras universidades y en el mundo de la cultura siguen predominando miradas que, en esencia, conducen a la destrucción de la civilización occidental, que es presentada como una matriz de opresión, como un sistema moralmente inferior que debe ser derrumbado. El universalismo moral que hizo posible el orden liberal está siendo amenazado desde estos planteamientos.

No olvidemos que los nazis purgaron a todos sus científicos judíos. Antes de que Hitler llegase al poder, el país teutón había ganado un tercio de los Premios Nobel de Ciencia... ¡Estaban a la vanguardia del conocimiento! Pero, una vez Hitler llega al gobierno, casi 30 científicos que, o bien habían ganado ya el Premio o lo ganarían después, se vieron obligados a exiliarse, tras ser perseguidos, acosados y repudiados por los nuevos jerarcas nazis, siendo Einstein el caso más notable.

Con el polilogismo se instala la idea de que el judío no puede generar ciencia verdadera, de modo que los nuevos líderes nazis buscan "desjudeizar" la ciencia en el III Reich, tumbar la teoría de la relatividad de Einstein, etc. Y la Unión Soviética, por supuesto, hizo lo mismo. En su caso con los científicos que consideraba que desarrollaban "ciencia burguesa". Dmitri Lijachov y otros altos cargos de Moscú fueron responsables de la purga y se encargaron de instaurar nuevos modelos científicos que, de hecho, condujeron a grandes hambrunas cuando fueron puestos en práctica. Los soviéticos también perseguían las ideas de Einstein, en su caso por burguesas. Al final, la convergencia entre nazis y comunistas es algo que cualquier observador de la época habría entendido, por mucho que hoy siga generando resistencia, sobre todo entre los izquierdistas que no quieren asumir la cruda realidad.

P: Otro rasgo común de ambas corrientes es el antiindividualismo, el colectivismo.

R: Bajo ambos sistemas se niega la autonomía de la persona, se somete todo a la acción rectora del Estado. Engels propuso la extinción de los pueblos eslavos porque los consideraba contrarios a la revolución, Marx se manifestó a favor de aspectos de la esclavitud negra en Estados Unidos, Hitler sometía toda acción individual a su plan para la nación aria... El individuo no importaba nada. De esto se seguía, pues, una mirada económica esencialmente enemiga del mercado.

P: El nazismo no nacionalizó los medios de producción, pero sí sometió a las empresas a una estructura de control y supervisión que impedía el libre ejercicio del mercado.

R: A los zurdos les cuesta entender y asumir que los nazis, en su programa de 1920, coinciden casi punto por punto con las ideas centrales del comunismo soviético. Los nazis creían que era el obrero el que tenía que levantarse frente al sistema que identificaban con el poder judío, que entendían que estaba controlando el mundo y que había humillado a Alemania tras la I Guerra Mundial. Estas ideas vienen de la Escuela Alemana, que es precisamente la que combatieron autores como Carl Menger o Eugen Böhm-Bawerk, porque no olvidemos que la Escuela Austriaca se alzó frente a la idea de que cada nación tiene sus propias leyes económicas y no hay una escuela aplicable a unos y otros países por igual.

En Alemania vemos la búsqueda activa de la autarquía, el cierre a los mercados internacionales, el sometimiento de la empresa al control estatal... Hitler insistía en el nazismo como el fin último del liberalismo. Rechazaba la idea del interés propio, de la autonomía del individuo… Decía que un orden así conducía al "reino del egoísmo" y defendía un mundo donde todo estuviese sometido al bien del colectivo.

P: El libro también explora la influencia del anticristianismo y el gnosticismo en el nazismo y el comunismo.

R: El cristianismo es tremendamente realista sobre la naturaleza humana y las posibilidades que tenemos de lograr ciertas cosas en esta tierra, admitiendo nuestras limitaciones y ofreciendo un marco moral que permite lidiar con lo bueno y lo malo de nuestra existencia. Esto es algo que Marx y Hitler rechazan frontalmente, puesto que el paraíso que uno y otro defienden sí se puede lograr supuestamente en la Tierra y, claro está, son ellos los líderes que sabrán llevarnos a ese final de la Historia satisfactorio, acabando con la lucha de razas o de clases. Los nazis veían el cristianismo como una religión de débiles, no de guerreros, mientras que los marxistas lo reprimían al considerar que la religión adormecía a los obreros y era "el opio del pueblo". Lenin fue aún más categórico y defendió que la religión es una de las principales fuerzas que impedían la consolidación del comunismo. Los campos de concentración que luego copia Hitler empezaron en Rusia y dejan millones de muertos que, en muchos casos, eran campesinos católicos a quienes los líderes comunistas despreciaban. De hecho, antes incluso de la revolución, cuando se dieron varios episodios de hambruna en el campo ruso debido a malas cosechas, Lenin celebró que esto haría que la gente perdiese la fe en Dios y se acercase al comunismo.

En el libro cito a Solzhenitsyn ("los hombres han olvidado a Dios; por eso ha ocurrido todo esto"), quien explica cómo Rusia se despeñó por el barranco comunista al repudiar la fe y abandonar el sistema moral que se derivaba de la tradición judeocristiana.

P: Su obra rescata también la sorprendente confesión final de Hans Frank, jerarca nazi ejecutado en Núremberg, quien admitió a las puertas de su muerte que el alejamiento de Dios había sido la causa de la catástrofe alemana.

R: Es un pasaje muy interesante. Sin duda, el nazismo tenía un odio visceral hacia lo religioso, igual que los comunistas, porque entendía que Dios y la Iglesia constituían un obstáculo que impedía el avance de su proyecto. Goebbels era visceralmente anticristiano y en su diario reflexionaba sobre su coincidencia con Hitler en esta misma idea. Las encíclicas que firma en 1937 el Papa Pío XI atacaban por igual a nazis y comunistas, no lo olvidemos... Marx fue creyente de adolescente, pero pronto se empezó a apreciar un alejamiento de la fe, y de hecho, tanto en su poesía juvenil como en sus referencias al Fausto de Goethe, aparece ya el luciferismo, el satanismo... Y esto es coherente con el fondo de las ideas de nazis y comunistas: son ideologías de destrucción que pretenden arrasar con todo, de modo que entre Dios y el diablo, el segundo les resulta mucho más útil.

La aspiración a destruir a Dios para crear un hombre nuevo no fue exclusiva del comunismo. Bakunin la formuló en clave anarquista y, décadas después, ideólogos nazis como Alfred Rosenberg impulsaron una religión política que pretendía sustituir la cosmovisión cristiana por una nueva fe centrada en la raza. Desde una perspectiva cristiana, este impulso prometeico, esa pretensión de ocupar el lugar de Dios, es claramente una aspiraicón de carácter luciferino.

En los años 20, Hitler citaba a Dios, sí, pero lo hacía mientras se granjeaba el apoyo de un pueblo esencialmente religioso. Era una suerte de ateo, a lo máximo panteísta, pero en ningún caso un hombre de fe... Y, en cuanto toma el poder, resulta evidente su pretensión de dominación moral, que exige la eliminación de la religión y la generalización de su credo nacional-socialista.

En este sentido, quisiera añadir que es absurdo que Steven Pinker haya querido sustentar su ateísmo rescatando declaraciones puntuales de un Hitler más joven que apelaba de forma tangencial a la religión con una clara motivación electoralista, puesto que en la práctica sabemos que cerró iglesias, fusiló sacerdotes, clausuró centros educativos católicos y, en definitiva, no fue en absoluto un dictador religioso, más bien alguien que tenía claro que su proyecto avanzaría si era capaz de tumbar la fe. Michael Burleigh, en su libro sobre el III Reich, explica muy bien esa dinámica anticatólica del nazismo.

La idea de armonía que ofrecen ambas ideologías, apelando a un ideal de paraíso en la tierra, es un tronco común. Su paraíso (un mundo sin burgueses en el comunismo y sin judíos en el nazismo) apunta que el hombre alcanzará la igualdad, la fraternidad y la felicidad por ese camino.

P: Dejando a un lado su libro, ¿cómo valora el proceso que vive Argentina con Javier Milei, con quien tiene una estrecha relación y a quien ha apoyado desde hace años con determinación?

R: Argentina está avanzando en la dirección correcta a un ritmo muy acelerado, va a ser el país del futuro en Occidente. Veo un futuro de mucho progreso, porque las reformas y la transformación que está propiciando Milei empiezan a arrojar excelentes resultados – y lo mejor está por llegar. Además, en Argentina no hay problemas migratorios como los que sufre Europa, de modo que esa posible restricción al crecimiento no se va a dar.

P: Visita España a menudo. ¿Cómo ve la situación política bajo el Gobierno de Pedro Sánchez?

R: La España de Sánchez se parece demasiado a los regímenes populistas autoritarios de Latinoamérica. Si fuese una república latinoamericana ya habría en pie una dictadura absolutista. Lo único que lo mueve es el poder; debe ser uno de los casos más patológicos que se hayan dado en la historia reciente de Occidente de afán y enfermedad de poder, un caso de estudio psiquiátrico. No me cabe duda de que, si Sánchez pudiese instaurar una dictadura en España, lo haría.