El Banco de España cifra en 17.000 millones el sablazo de Sánchez por no deflactar el IRPF

Desde hace varios años, el Gobierno de España ha incrementado los ingresos públicos mediante la subida o creación de nuevos impuestos, algo de lo que ya hemos hablado sobradamente en este medio. Sin embargo, el mayor aumento en la recaudación no ha provenido de la subida de un impuesto, sino de la no adaptación de uno de ellos a la evolución de la inflación. Es decir, hablamos de cómo el Gobierno ha aumentado la recaudación mediante la no deflactación de los tramos del IRPF.

Si bien el Ejecutivo ha reconocido que en 2025 recaudó hasta 2.294 millones de euros extra simplemente por no deflactar la tarifa del IRPF (es decir, por no ajustar los tramos del impuesto a la inflación), hasta la fecha no se ha publicado una cuantía oficial del aumento total de la recaudación acumulado en estos años por no deflactar el IRPF. Sin embargo, gracias a un reciente informe del Banco de España, podemos conocer cuánto ha recaudado el Estado por este motivo.

En su Informe Anual del año 2025, el organismo dirigido por José Luis Escrivá ha expresado que "en España, desde el desencadenamiento de la pandemia de Covid se ha observado un notable incremento de los ingresos y gastos públicos, que han visto aumentado su peso respecto al PIB. En particular, los ingresos han aumentado su peso entre 2019 y 2025 en 3,2 puntos porcentuales, mientras que los gastos lo han hecho en 2,5 pp". Es decir, los ingresos públicos habrían aumentado en 45.000 millones de euros entre 2019 y 2025.

17.000 millones de euros "extra" por la no deflactación

Lo más interesante es lo que viene a continuación, cuando se dice que "durante este periodo (2019-2025) se ha producido un incremento de los tipos efectivos del IRPF debido al efecto de la progresividad en frío resultante de no actualizar plenamente los parámetros al ritmo al que han crecido las rentas de los hogares o la inflación, lo cual habría aportado un 1,2% al crecimiento de la ratio de ingresos". Esto vendría a significar en torno a 17.000 millones de euros, lo que explicaría un 37,7% de todo el aumento de recaudación desde 2019.

Desde el Banco de España se advierte también que "en ausencia de medidas destinadas a revertir el aumento registrado en los tipos medios efectivos, su efecto sería estructural y, mientras no se produzcan nuevas actualizaciones, los tipos medios efectivos seguirían incrementándose". Es decir, que si no se adaptan los tramos del IRPF a la inflación, los españoles seguirán pagando cada vez más impuestos por este concepto.

También sube el peso de las cotizaciones sociales

Algo que también destaca la entidad bancaria es que las cotizaciones sociales han incrementado su peso en la recaudación en 0,4 puntos porcentuales (alrededor de 5.600 millones de euros), mientras que en torno a 1 punto porcentual del aumento de la recaudación se debe al Impuesto sobre Sociedades (con unos 14.000 millones de euros extra).

Así pues, ya conocemos cuánto ha recaudado de más el Gobierno de Pedro Sánchez por no actualizar los tramos del IRPF y por qué se niega a hacerlo, ya que esta medida ha supuesto casi un 40% de todo el incremento de la recaudación desde el año 2019.