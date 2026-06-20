La inmigración desmonta el "cohete" de Sánchez: explica el 74% del crecimiento del PIB desde 2018

Pese a que el Gobierno se empeñe en presumir del crecimiento económico de nuestro país, lo cierto es que la evolución de los indicadores macroeconómicos dista mucho de la situación real de las familias españolas. Esto se debe, en buena medida, a que el comportamiento de estos agregados estadísticos está determinado por diferentes variables que explican su evolución conjunta. En el caso del PIB de España, su crecimiento está impulsado principalmente por el impacto del turismo y la inmigración.

Concretamente, la población extranjera y con doble nacionalidad ha desempeñado un papel determinante en el crecimiento económico y laboral de España durante los últimos años. Así se desprende del último informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE), que atribuye a este colectivo el 73,9% del aumento del Producto Interior Bruto (PIB) entre 2018 y 2025 y cerca de dos tercios del empleo generado en ese mismo periodo.

Impulso de la inmigración

Concretamente, el estudio analiza el impacto de la evolución demográfica sobre la economía española y concluye que el crecimiento de la población ha sido uno de los principales motores de la actividad durante los últimos años. Así, se detalla cómo el crecimiento de la población se concentra en los nacidos en el extranjero. De hecho, el informe incide en que la población total de España aumentó un 5,3% entre 2018 y 2025, una evolución que se explica exclusivamente por el incremento de la población nacida fuera del país.

Durante ese periodo, el número de personas nacidas en el extranjero pasó de 6,2 millones a 9,5 millones, mientras que la población nacida en España descendió un 1,9%, al pasar de 40,4 millones a 39,6 millones. Al respecto, el IEE destaca que este comportamiento provocó que la contribución de la población no nacida en España al crecimiento demográfico superara el 131%, ya que compensó la reducción de la población de origen nacional.

Así las cosas, el organismo señala que el factor demográfico explica el 43% del crecimiento del PIB registrado entre 2018 y 2025. Además, la población extranjera y con doble nacionalidad elevó su peso económico desde el 11,6% hasta el 18,5%, aportando prácticamente tres cuartas partes del crecimiento total de la economía española. En este contexto, la inmigración sostiene el crecimiento del mercado laboral.

Según recoge el informe, España incorporó unos dos millones de personas activas entre 2018 y 2025, hasta alcanzar los 24,8 millones. De acuerdo con el informe del IEE, prácticamente todo ese incremento procedió de la población extranjera y con doble nacionalidad: este colectivo pasó de 3,6 millones a 5,5 millones de activos, mientras que la población activa española permaneció estable en torno a los 19,3 millones. En consecuencia, el informe subraya que, dada esta tendencia, la población extranjera y con doble nacionalidad explica prácticamente la totalidad del crecimiento de la fuerza laboral y cerca de dos tercios del empleo creado durante este periodo.

Por otra parte, el estudio también destaca la creciente relevancia del consumo realizado por los hogares formados por personas nacidas en el extranjero. De este modo, su participación en el consumo final de los hogares pasó del 9,6% en 2016 al 16% en 2024. Entre 2018 y 2025, este segmento explicó el 86% del crecimiento total del consumo de los hogares. En términos de aportación al PIB, el consumo de estos hogares contribuyó con 31,3 puntos al crecimiento económico, frente a los 5,2 puntos aportados por los hogares de personas nacidas en España.