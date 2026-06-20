Las donaciones de vivienda se disparan más de un 60% con Sánchez

Las dificultades para acceder a una vivienda siguen creciendo en España. De hecho, no parece que este problema se vaya a solucionar en el corto plazo, dado que el precio de los inmuebles se ha disparado y, hasta que no se tomen medidas realmente efectivas, continuará su senda alcista. Este problema se agrava, además, en un contexto en el que los salarios están estancados y no son suficientes para cubrir los gastos esenciales a los que debe hacer frente cualquier hogar.

En este contexto, la última esperanza que queda para muchas personas para tener una vivienda en propiedad reside en la posibilidad de heredar un inmueble. El problema, no obstante, de esta vía de acceso a la propiedad inmobiliaria, además del propio hecho de la defunción del progenitor, es que implica una larga espera en el tiempo. A esto se suma, además, el sablazo fiscal que se aplica contra los herederos de la vivienda. De esta forma, cada vez más españoles recurren a una donación en vida.

Donación de viviendas

Cada vez más personas recurren a la donación en vida para dejar a sus descendientes la parte de la herencia correspondiente, donde en muchos casos se incluye una vivienda. Precisamente, según detalla el Banco de España en su último Informe Anual, "las dificultades de acceso al crédito hipotecario podrían explicar el auge de las donaciones como mecanismo que facilita el acceso a la vivienda en propiedad".

Al respecto, el organismo explica que en 2025 se realizaron 30.500 donaciones de viviendas de padres a hijos. De este modo, el Banco de España subraya que esta tendencia "consolida una senda de crecimiento de este tipo de operaciones". Así, la institución detalla que "estas donaciones crecieron un 61% en relación con las operaciones de 2019, y el número acumulado de viviendas donadas de padres a hijos fue de unas 175.000 viviendas entre 2019 y 2025".

Por otra parte, el Banco de España también explica que "las donaciones dinerarias entre padres e hijos se han triplicado desde 2019 y, en 2025, alcanzaron aproximadamente los 5.500 millones de euros, con un importe medio cercano a los 90.000 euros". Así, el organismo incide en que "este tipo de transferencias monetarias se verían incentivadas por un tratamiento fiscal favorable en determinadas CCAA".

Así las cosas, con el fin de explicar la evolución de la firma de hipotecas en este contexto, el organismo asegura que "las donaciones monetarias serían un mecanismo que contribuye a racionalizar la coexistencia de hogares jóvenes que se enfrentan a limitaciones en el acceso al crédito hipotecario y el crecimiento de las hipotecas para adquisición de vivienda, cuyos estándares crediticios se mantienen en niveles prudentes". De esta forma, "estas transferencias monetarias —que suponen en 2025 más de 62.000 actos de donación— reducirían tanto la restricción de ahorro necesario como la restricción de renta, lo que facilitaría el acceso al crédito hipotecario de los jóvenes".

Como hemos explicado en Libre Mercado, desde que Sánchez llegó al Gobierno, las donaciones se han disparado un 75%. Al respecto, el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN) detalla cómo en el año 2025 en España se registraron 225.662 donaciones formalizadas ante notario, lo que representa la cifra más alta de toda la serie histórica, y un 13,1% más que el año anterior.

CIEN

Precisamente, como podemos comprobar en el gráfico anterior, los datos publicados por el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN), en el año 2019 se formalizaron un total de 129.095 donaciones ante notario. Por tanto, desde entonces el incremento ha sido del 74,8%, hasta las 225.662 de 2025.