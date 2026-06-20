Por qué nos ha quitado las pajitas: el sinsentido tras la norma más absurda (y molesta)

Pocos materiales han sido tan demonizados en el debate público de los últimos años como el plástico. Sin embargo, pocas veces se analizan los datos reales que hay detrás de esa demonización. La propaganda y los prejuicios hacen de un claro avance tecnológico un producto a veces incómodo para determinados sectores de la población. No obstante, la realidad que esconde este invento es mucho más compleja y más elocuente.

Esta semana, en Economía para Quedarte sin Amigos, hablamos con Sergio Lahuerta, de la empresa Esfer, fabricante de bolsas y envases plásticos con sede en Zaragoza, y con Mari Carmen Delamo, directora de Comunicación y Marketing de Anaip, la Asociación Española de Industriales de Plásticos, para hacer lo que casi nadie hace: defender el plástico con números.

El punto de partida es contundente. Sustituir el plástico por las alternativas que hoy existen en el mercado supone multiplicar por 3,6 el uso de materiales, por 2,2 el consumo de energía necesario para fabricarlos y casi triplicar las emisiones de gases de efecto invernadero. Dicho de otra forma: las bolsas de papel, las pajitas de cartón y los envases de vidrio que se presentan como opciones más sostenibles son, en la mayoría de los casos, peores para el medioambiente que el plástico al que sustituyen. Un estudio del Gobierno de Dinamarca de 2018 lo cuantificó con precisión: para que una bolsa de algodón orgánico tenga la misma huella ecológica que una bolsa de plástico convencional, hay que usarla 20.000 veces. Nadie lo hace.

Sin alternativas viables

El aislamiento de viviendas, los componentes de automoción que reducen el peso de los vehículos y por tanto su consumo, los materiales sanitarios de un solo uso que garantizan la esterilidad en quirófanos y ambulatorios, o las bolsas para transfusiones de sangre en emergencias. Ninguno de estos usos tiene una alternativa viable al plástico que no implique un coste o un riesgo mucho mayor.

Sobre el reciclaje, hay otro lugar común que se desmonta: España es uno de los países líderes de Europa en reciclado de plástico, con un incremento del 85% desde 2015 y una posición que sorprende incluso a quienes defienden el sector. Más del 50% del plástico que fabrica Esfer ya es material reciclado, procedente del contenedor amarillo. La cadena funciona: el ciudadano separa, el reciclador procesa, el fabricante transforma y el producto vuelve al mercado. El problema no es el sistema en sí, sino la regulación que lo rodea.

El ciclo del plástico

Uno de los aspectos más polémicos es el impuesto español al plástico virgen, de 0,45 euros por kilo, que solo existe en España y no en ningún otro país europeo. El resultado es que productos fabricados fuera, que llegan al mercado español sin pagar ese impuesto y con certificaciones de reciclado que los propios fabricantes nacionales consideran imposibles técnicamente, compiten en mejores condiciones que la industria española. Un sector que emplea a más de 82.000 personas de forma directa, que es el cuarto en valor añadido dentro de la industria española y que lleva años invirtiendo en economía circular, se encuentra con un tributo que penaliza precisamente la producción nacional frente a la importada.

En un continente que dice preocuparse por la autonomía estratégica y la reindustrialización, buena parte de la regulación medioambiental está expulsando industria hacia terceros países con peores estándares. El resultado no es menos plástico en el mundo. Es el mismo plástico, pero fabricado en peores condiciones y más lejos.

Para profundizar en estas ideas y conocer el análisis completo sobre la economía del sector plástico en España, te invitamos a escuchar el episodio completo de Economía para Quedarte sin Amigos, disponible en todas las plataformas de podcast y en el canal oficial de YouTube.