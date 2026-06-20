Un estudio da nuevas cifras sobre el coste que está teniendo el escudo antiapagones implantado tras el 28 de abril. Desde entonces, Red Eléctrica opera el sistema mediante un mecanismo "reforzado", con más plantas convencionales, lo que ha disparado el coste de los servicios de operación —lo que paga la red a cambio de poner en marcha centrales que garanticen la estabilidad—.

Según el informe elaborado por la consultora Ernst & Young, estos costes "han dejado de ser un componente residual y estable del precio eléctrico y han ido ganando peso en los últimos años". Por un lado, el documento señala que la mayor presencia de fotovoltaica y eólica, que "en contextos de baja demanda relativa reducen la generación síncrona disponible y aumentan la necesidad de respaldo técnico", ha ido elevando estos costes. Por otro, cita el apagón del 28 de abril y la operación reforzada que se adoptó desde el día siguiente, con la "intensificación" de estos servicios para evitar nuevos fallos en el suministro.

Como consecuencia, los costes de operación han pasado, según la consultora, a "suponer más de 2.700 millones en 2024, 3.800 millones en 2025 y 1.725 millones hasta abril de 2026". "Podrían ascender a más de 5.600 millones a final del año", avisan, "si se mantiene la tendencia ascendente actual". La consultora hace este augurio señalando "un contexto de mayor penetración renovable, menor entrada al mercado diario de generación síncrona en determinadas horas y mayor necesidad de servicios de operación para mantener la estabilidad y seguridad del sistema". Recuerda, además, que hace pocos días la Comisión Europea se dirigió a España para pedirle que Red Eléctrica "reduzca el uso de centrales de ciclo combinado como parte de la operación reforzada posterior al apagón".

El análisis subraya el impacto que este sobrecoste está teniendo en la factura de todos los consumidores y particularmente de la industria. "Este incremento se traslada de forma directa a la demanda eléctrica", recuerda, apuntando cómo la situación "introduce una menor previsibilidad del coste energético para consumidores industriales", lo que eleva el coste final y genera "señales de precio poco eficientes".

El documento desbarata también la propaganda lanzada por el Gobierno a cuenta de los precios de la energía en España, al limitarse el Ejecutivo a hablar del precio mayorista sin mencionar la factura final. "Estos costes", dice el documento, "pueden concentrarse en periodos en los que el precio del mercado diario es muy reducido o incluso negativo, de forma que una señal mayorista aparentemente favorable para el consumo no siempre se traduce en un precio final bajo para los consumidores".

En determinados momentos de 2026, apunta, los servicios de ajuste han llegado a situarse en niveles "más de 150 veces superiores al precio de la electricidad en el mercado diario, alcanzando incrementos del orden de +15.000% o +20.000%, lo que genera diferenciales superiores a 60-118 €/MWh cuando el precio del mercado diario es nulo o negativo".

El estudio incluye propuestas para evitar la "volatilidad" de estos costes, señalando que en otros países europeos se sufragan mediante "cargos regulados, tarifas de red o cargos específicos de despacho".

Además, avisa de que la reciente petición de Red Eléctrica de 607 millones de inversión en la red para hacerla más gestionable debería acompasarse "con el aprovechamiento de recursos ya disponibles —como renovables y almacenamiento— y con una mayor absorción de generación renovable mediante nueva demanda". "De lo contrario, existe el riesgo de duplicar esfuerzos: invertir en nuevos equipos para resolver necesidades de control del sistema mientras no se movilizan plenamente los recursos existentes ni se acelera la conexión de demanda capaz de reducir esas necesidades en origen", apunta.

También señala cómo acometer antes estas inversiones "podría haber supuesto un ahorro de costes". Pide, por último, actuaciones estructurales orientadas a reducir el coste en origen, citando entre ellas "la agilización de las solicitudes de acceso y conexión", la "respuesta activa de la demanda y servicios de mercado específicos para el control de tensión".