El alquiler en Nueva York se dispara desde la llegada del alcalde socialista de Nueva York

Una de las políticas clave por las que el alcalde de Nueva York, el socialista Zohran Mamdani, llegó al poder en enero de este año fue la importancia que dio a la cuestión de los alquileres de vivienda en la ciudad. Desde que es alcalde de una de las ciudades más importantes del país, ha llevado a cabo varias acciones relacionadas con la vivienda, como anunciar la creación de un impuesto a los más ricos (señalando a uno de ellos en un vídeo) y anunciar que recurrirá a la expropiación de viviendas a los "caseros negligentes".

De esta forma, el alcalde hizo de la lucha contra las subidas de los alquileres una de las señas de identidad de su campaña, así como la promesa de poner en marcha servicios públicos como transporte gratuito, supermercados públicos y más gasto social. Sin embargo, si observamos la evolución en el precio medio de los alquileres en los casi seis meses de mandato del alcalde socialista, veremos que los precios no sólo no se han reducido, sino que han aumentado.

Con Mamdani se han encarecido más los alquileres

En el siguiente gráfico, elaborado con datos del mayor portal inmobiliario de Estados Unidos, como es Zillow Rentals (equivalente a Idealista en España), veremos la evolución en los precios desde enero de 2025 hasta el 10 de junio de 2026.

Como podemos ver en el gráfico, entre agosto de 2025 y enero de 2026 los precios medios de los alquileres cayeron un 7,9%, pasando de un precio de 3.800 dólares a 3.500 dólares. Pues bien, desde que Zohran Mamdani es alcalde de Nueva York, los precios han crecido un 5,4%, pasando de 3.500 dólares en enero de 2026 a los 3.690 dólares a 10 de junio de 2026. Es decir, no sólo es que se cortara una racha de descensos en el precio medio del alquiler de varios meses, sino que con su llegada los precios medios se han encarecido en casi 200 dólares.

Esto supone un jarro de agua fría para el alcalde demócrata, ya que una de las razones fundamentales por las que sus votantes le eligieron (equivocadamente o no) fue la expectativa de que, con sus políticas de control de precios, expropiaciones a "caseros negligentes" e impuestos más altos a los ricos, conseguiría solucionar el problema de la vivienda en la ciudad neoyorquina, algo que, por el momento, no está logrando. Según los últimos datos, entre junio de 2025 y junio de 2026 el precio medio del alquiler ha aumentado 140 dólares y va camino de marcar cifras récord.

Todo le sale al revés al alcalde

Así pues, por el momento podemos decir que todo le está saliendo al revés al flamante alcalde de Nueva York. Su política de impuestos a los ricos y el señalamiento público a uno de ellos consiguieron ahuyentar una inversión de 6.000 millones de dólares que se marchó a Miami. Además, su política ultra-intervencionista en el mercado de la vivienda está logrando que, tras varios meses de caída en los precios de los alquileres, estos vuelvan a subir hasta alcanzar los 3.690 dólares de media en junio.