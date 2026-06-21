Alemania suele invocarse como el gran ejemplo que España debería evitar en materia nuclear. El apagón precipitado bajo el Gobierno de Ángela Merkel acabó empujando al país teutón hacia la vuelta al carbón y la dependencia del gas ruso, favoreciendo asimismo un aumento de costes energéticos que ha resultado devastador para la industria.

Sin embargo, en Europa hay otro caso menos citado, más reciente e igualmente instructivo sobre las consecuencias de este tipo de políticas. Se trata de Suecia, un país que, por una década y media, utilizó la fiscalidad como palanca silenciosa para asfixiar sus centrales nucleares. El Reino escandinavo pagó un precio muy alto por esta decisión y, en última instancia, acabó dando marcha atrás, admitiendo un error que trajo consigo un coste estratosférico. España lleva años recorriendo el mismo camino, de modo que aquel episodio merece ser conocido con detalle.

Para ser exactos, la historia del desastre sueco no empieza con un decreto de clausura ni con un debate parlamentario. Empieza con un impuesto. En el año 2000, Suecia sustituyó un gravamen variable sobre la producción nuclear por un nuevo tributo volcado sobre la capacidad instalada, el llamado effektskatten, fijado inicialmente en 5.514 coronas suecas (SEK) por megavatio térmico y mes. El instrumento parecía técnico, casi burocrático, pero en realidad era equivalente a una sentencia de muerte con fecha aplazada.

Durante los años siguientes el impuesto fue escalando con regularidad. En enero de 2006 casi se duplicó, hasta las 10.200 SEK/MWt al mes. En 2014, el nuevo Gobierno socialdemócrata propuso subirlo a 14.770 SEK/MWt al mes, unos 70 SEK por MWh generado, incremento que se aprobó efectivamente en junio de 2015. Para entonces, el sector nuclear sueco abonaba cerca de 4.500 millones de SEK anuales solamente por este concepto.

Los números son más expresivos cuando los desarrollamos en términos de coste operativo. Según declaraciones del consejero delegado del operador nuclear Vattenfall ante el Parlamento, el impuesto de capacidad elevaba el coste total de generar este tipo de electricidad hasta 32 öre (unidad centesimal de la corona SEK) por kWh, mientras que el precio de mercado al que se vendía esa electricidad rondaba los 22 öre. Es decir, cada kilovatio-hora nuclear se producía bajo un marco de pérdidas garantizadas.

El resultado no podía ser otro. Entre 2015 y 2017, los operadores anunciaron el cierre anticipado de cuatro reactores que estaban completamente operativos: Oskarshamn 1 y 2, y Ringhals 1 y 2. No se daba un apagón por razones de seguridad, puesto que ninguno tenía problemas técnicos que justificaran el cese. Simple y llanamente, resultaba económicamente imposible acometer las inversiones de modernización exigidas por el regulador cuando la rentabilidad era negativa por decreto. Suecia pasó así de tener doce reactores operativos a apenas seis, de modo que la capacidad nuclear instalada cayó aproximadamente en un 35%.

Lo que se perdió y lo que costó

Los cuatro reactores clausurados producían en conjunto en torno a 25-27 TWh anuales, cifra que suponía algo más del 15% de la electricidad total consumida por el país. Reemplazar esa generación firme, gestionable y libre de carbono con nuevas fuentes renovables, intermitentes en su suministro, y con importaciones de energía producida en otros países, sujetas a las oscilaciones propias de los mercados internacionales, no fue un cambio rápido ni barato.

El sur de Suecia, donde se concentraban las centrales de Ringhals, cerca de Gotemburgo, empezó a acusar la pérdida de forma especialmente aguda. La correlación temporal es elocuente. Hasta 2020, cuando se completaron los cierres, las diferencias de precio entre las zonas norte y sur del mercado eléctrico sueco eran prácticamente inexistentes. A partir de entonces los precios en SE3 (Estocolmo) y SE4 (Malmö) comenzaron a divergir de los del norte con creciente violencia.

Así, en 2022, en plena crisis energética europea tras la invasión rusa de Ucrania, el precio medio anual en SE4 alcanzó los 152 €/MWh, más del doble que en años anteriores. Los consumidores del sur llegaron a pagar seis veces más por la electricidad que en 2020. Asimismo, el Gobierno tuvo que distribuir retroactivamente unos 55.000 millones de SEK en ayudas a hogares y empresas de SE3 y SE4 por el sobrecoste acumulado en apenas un año.

Es cierto que la crisis energética de 2021-2022 afectó a toda Europa y que el detonante inmediato fue la reducción del suministro de gas ruso. Pero la vulnerabilidad estructural del sur sueco —su déficit en términos de capacidad de generación gestionable a nivel local— era preexistente y directamente atribuible a los cierres nucleares. El problema no era coyuntural: era estructural.

El coste de una (necesaria) rectificación

En junio de 2016, el Parlamento sueco reconoció abiertamente el error cometido. Un acuerdo transversal firmado por socialdemócratas, moderados, liberales, centristas y demócrata-cristianos eliminó progresivamente el impuesto de capacidad nuclear, que desapareció definitivamente el 1 de enero de 2018.

El giro fue notable en términos políticos: el mismo Gobierno que dos años antes había intentado subir aquel tributo aún más acabó firmando su abolición. Pero deshacerse de un gran error como el que había cometido Suecia no fue suficiente para evitar las ineludibles consecuencias.

Para entonces, los cuatro reactores ya cerrados no podían reabrir. Vattenfall llegó a estudiar el posible reinicio de Ringhals 1 y 2 a instancias del Gobierno entrante en 2022, y concluyó que era técnica y económicamente inviable. La infraestructura ya había sido desmantelada, el personal se había dispersado o recolocado en otros proyectos, los componentes estaban fuera de uso... Recuperar lo perdido era sencillamente imposible.

Lo que sí era posible era construir de nuevo. Y ahí llega la cifra que mejor ilustra el coste del error. El acuerdo de Gobierno de octubre de 2022, conocido como Pacto Tidö-Avtalet, comprometió un paquete de garantías de crédito público de 400.000 millones de SEK para financiar la construcción de nueva capacidad nuclear. Al tipo de cambio de entonces, hablamos de unos 36.000-37.000 millones de euros. Para poner esa cifra en contexto: el PIB de Suecia ronda los 600.000 millones de dólares, lo que significa que el compromiso financiero para reconstruir la capacidad nuclear destruida equivale aproximadamente al 5-6% del PIB del Reino escandinavo.

En noviembre de 2023 el Gobierno concretó su objetivo, señalando que pretendía llegar a 2.500 MW de nueva potencia nuclear para 2035 y volver a tener una capacidad equivalente a diez reactores, incluyendo reactores modulares pequeños, para 2045. En agosto de 2025 Vattenfall confirmó su apuesta por los SMR de 1.500 MW en la península de Värö, junto al emplazamiento de Ringhals. El ciclo se cerró, sí, pero de manera costosa y dolorosa.

España: el mismo guion, diferente velocidad

El paralelismo con la situación española no requiere demasiado esfuerzo analítico. España tiene siete reactores operativos con una capacidad conjunta de 7.117 MW. Estos centros generan en torno al 20% de la electricidad del país. En 2019, el Gobierno firmó con los operadores del sector (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) el protocolo que conducirá a su cierre escalonado: Almaraz I será el primero en asumir el apagón en 2027, mientras que Trillo será el último centro que echará la persiana de cierre en 2035. El proceso está en marcha y las primeras fechas se acercan, con cada vez menor margen de maniobra para evitar los cerrojazos.

La similitud no es solo de calendario. Es también, y sobre todo, de método. Igual que Suecia utilizó la fiscalidad como herramienta implícita de salida (sin necesidad de legislar un cierre explícito) España lleva años sometiendo a sus centrales a una presión tributaria que persigue exactamente el mismo resultado. La carga fiscal sobre la generación nuclear española incluye el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), el impuesto sobre el combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, las ecotasas autonómicas y la Tasa Enresa, destinada a financiar el desmantelamiento y la gestión de residuos.

Según datos de PwC, el conjunto de estos gravámenes supone ya unos 25 €/MWh, equivalentes a entre el 35% y el 40% de la facturación anual de las centrales. En julio de 2024 entró en vigor un nuevo real decreto que elevó la Tasa Enresa de 7,98 €/MWh a 10,36 €/MWh —un incremento superior al 30%— con lo que la carga acumulada entre 2020 y 2024 respecto al nivel de 2019 ha supuesto, según la misma consultora, unos 1.635 millones de euros adicionales sobre el sector en ese período.

La trampa de la irreversibilidad

El argumento más poderoso que ofrece la experiencia sueca no es económico, sino temporal. Las malas decisiones en política energética tienen una característica casi única entre las políticas públicas: son extraordinariamente difíciles de revertir. Cerrar una central nuclear (desmantelar su infraestructura, dispersar su plantilla técnica especializada, cancelar los contratos de mantenimiento...) no equivale a pausar un programa o congelar una partida presupuestaria, sino que supone destruir un activo que tarda décadas en construirse y que, una vez desmantelado, ya no puede recuperarse. Lo que Suecia tardó 15 años en destruir no podrá reconstruirse sin asumir un coste que ningún análisis previo habría justificado como necesario si las centrales originales hubieran seguido funcionando, como en efecto han reconocido que es necesario los políticos del país nórdico.

España tiene aún una ventana de oportunidad. Los primeros cierres del calendario (Almaraz I en 2027) no se han producido todavía. Hay margen para lo que los suecos llamaron una 'decisión pragmática': no cerrar centrales que operan de forma segura, que generan sin emisiones y que estabilizan el sistema eléctrico, simplemente porque un impuesto acumulativo ha hecho que los números no cierren. La alternativa pasa por dejar que los costes fiscales fuercen los cierres, luego constatar el impacto en precios y suministro, y finalmente acometer un programa de nueva construcción nuclear con garantías públicas masivas. Semejante fiasco supondría andar y desandar el camino sueco, con un precio que dicho país ha cifrado en 36.000-37.000 millones de euros.