La bomba demográfica que viene: en Asturias solo hay 130.000 trabajadores más que pensionistas

Las cuentas de la Seguridad Social siguen haciendo aguas. Esta semana, el Banco de España publicaba los datos de deuda de las Administraciones Públicas del primer trimestre del año, y las cifras relativas al sistema de pensiones no son nada positivas.

Y es que, la Seguridad Social cerró el mes de marzo con una deuda por encima de los 136.000 millones de euros, una cifra que es 100.000 millones superior a los 34.888 millones de deuda que tenía la Seguridad Social en junio de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno.

Este acelerón del endeudamiento se produce durante unos años donde cada vez son más las transferencias que recibe la Seguridad Social por parte de los Presupuestos, y que no cuentan como deuda, así como a pesar de la subida del número de cotizantes y de la subida de las cotizaciones sociales por parte del Gobierno a través de mecanismos como el MEI.

Teniendo en cuenta que cada vez son más los pensionistas y que cada vez cobran pensiones más altas, las cuentas siguen sin cuadrar porque los sueldos de la economía productiva son insuficientes. Las bajas tasas de natalidad y el aumento de la esperanza de vida también contribuyen a este cambio demográfico que está generando un rápido envejecimiento de la población.

Otro enfoque interesante es la comparativa entre el número de ocupados por cada pensión existente. Según cálculos de Santiago Calvo para la Universidad de las Hespérides, España tiene 2,1 ocupados por cada pensión en vigor (22,2 millones vs 10,4 millones de pensiones). Esta cifra contrasta con los 3,5 que tenía en 1976 y los 2,5 en el pico de empleo de 2007.

Dentro de España, la brecha territorial es enorme. Por ejemplo, en Asturias o Galicia ronda 1,5 ocupados por pensión. En el caso de Asturias, hay 430.200 afiliados frente a 303.051 pensiones, lo que supone una diferencia de solo 130.000. En Galicia hay 1.178.100 afiliados frente a 788.346 pensiones, una horquilla muy estrecha. En el caso de Madrid o Canarias, la diferencia está en el 2,8. Estamos ante una bomba de relojería demográfica que no tardará en estallar.