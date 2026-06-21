Cataluña admite haber recuperado 354.900 euros de rentas indebidas para exmenas

La Generalidad de Cataluña ha confirmado la devolución de 354.900 euros en subsidios pagados de forma irregular a ex Menores Extranjeros No Acompañados. El organismo encargado de estas transferencias reconoce, no obstante, que ignora el monto global de las cantidades entregadas sin justificación entre 2019 y 2025.

Libre Mercado ha accedido en exclusiva al documento oficial que responde a la solicitud de información pública al amparo de la Ley de Transparencia. El texto lleva la firma de José Muñoz Luque, director general de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, cuyo salario anual para 2026 supera los 96.000 euros.

Procedimientos de reintegro iniciados contra ex Menores Extranjeros No Acompañados

El Ejecutivo catalán ha abierto expedientes para reclamar fondos a este colectivo. En 2020 se tramitaron cinco casos y se completaron cinco reintegros por 3.400 euros. Al año siguiente, tres procedimientos dieron lugar a tres devoluciones que sumaron 12.500 euros. En 2022 la cifra se elevó a 26 expedientes, todos resueltos, con 66.700 euros afectados. Durante 2023 se iniciaron 38 actuaciones, aunque solo tres culminaron con un reintegro por 61.600 euros.

Los registros de 2024 muestran 42 expedientes abiertos y resueltos por 72.400 euros, mientras que en 2025 (datos hasta octubre) se alcanzan los 55 casos y 138.300 euros. El importe total de las cantidades afectadas asciende así a 354.900 euros.



Falta de estadísticas consolidadas sobre el volumen global de pagos irregulares

El Departamento de Derechos Sociales e Inclusión ha manifestado de forma explícita que no cuenta con información agregada acerca del total de subsidios abonados de manera improcedente a este grupo entre 2019 y 2025. "El dato requerido no se compila ni se inscribe en los expedientes de las prestaciones y en consecuencia no se encuentra informado en el sistema de gestión de la prestación", explica el escrito.

Esta ausencia de datos específicos impide conocer tanto el importe acumulado como el número exacto de beneficiarios afectados en el periodo indicado, así como su distribución por país de origen. La respuesta oficial insiste en que ni los expedientes individuales ni los sistemas informáticos incorporan la variable por nacionalidad, por lo que resulta inviable elaborar las estadísticas solicitadas desglosadas por país de origen.

Obligaciones, requisitos y motivos que provocan la calificación de ayudas como irregulares

La resolución detalla con precisión las condiciones que deben cumplirse para percibir estas ayudas y las causas que las convierten en ilegítimas. Entre los deberes figuran contestar requerimientos, comunicar modificaciones de situación, aceptar y ejecutar un Plan Individual de Trabajo, abstenerse de aportar información falsa o errónea, y consentir el tratamiento de datos.

El vínculo territorial resulta imprescindible: se exige residencia legal con permiso vigente y residencia efectiva mediante empadronamiento y permanencia física real en Cataluña. Además, es fundamental acreditar una situación de necesidad concreta, sin superar a lo largo del tiempo umbrales de patrimonio ni de ingresos mensuales.

Los requisitos concretos para ser beneficiario incluyen residir legalmente en Cataluña de forma real, efectiva e ininterrumpida; contar con ingresos inferiores a cierto umbral, en cómputo anual, a una vez y media el indicador de renta de suficiencia catalana, que en 2026 son 9622.18€ anuales, poco más de 800 euros al mes, haber cumplido 18 años y no haber alcanzado los 23; haber estado bajo tutela hasta la mayoría de edad; y comprometerse a firmar un plan individual de inserción sociolaboral que abarque vivienda, formación, empleo y seguimiento socioeducativo, con objetivos, actividades, plazos y evaluaciones periódicas.

Entre las incompatibilidades se citan el fallecimiento del perceptor, la mejora económica que haga perder los requisitos, la desaparición de la necesidad, el engaño en la acreditación o el abandono de la residencia en Cataluña tras una suspensión previa de tres meses. La prestación puede extinguirse o suspenderse de forma automática por estas razones, y los beneficiarios (o su unidad de convivencia) deben comunicar cualquier cambio que afecte a la continuidad y devolver las sumas percibidas sin derecho. La Administración puede verificar en cualquier momento el cumplimiento de las condiciones.

Estos supuestos están regulados en el artículo 9 de la Ley 13/2006, el artículo 14.1 y el artículo 21 del Decreto 123/2007, y el Decreto ley 20/2025 sobre el régimen excepcional de los créditos públicos en materia de prestaciones sociales de infancia y adolescencia.

Medidas de vigilancia, plazos de resolución y otras gestiones administrativas en curso

Para prevenir futuras transferencias irregulares, las autoridades han implantado revisiones sistemáticas y cruces automáticos de información. Estas herramientas permiten detectar anomalías con antelación, ajustar los importes a percibir y resolver con mayor celeridad los cambios de circunstancias de los perceptores.

El plazo habitual para cerrar los expedientes de reintegro alcanza los 12 meses, ampliable conforme al artículo 100 del Texto Refundido de la ley de finanzas públicas de Cataluña (Decreto legislativo 3/2002). La media actual, considerando que la mayoría de los procedimientos se iniciaron en junio de 2025, se sitúa en 10 meses. La aprobación del Decreto ley 20/2025 obliga a revisar nuevamente los expedientes ya en trámite, por lo que se prevé concluir todas las actuaciones pendientes antes de su caducidad, ampliando el plazo máximo si resulta necesario.

Escándalo en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia

José Muñoz Luque entró en sustitución de Isabel Carrasco (cesada junto al subdirector Joan Mayoral) tras saberse que una niña de 12 años tutelada por la DGAIA fue violada y prostituida. El caso destapó el "negocio de los niños tutelados": una red de fundaciones vinculadas a ERC que gestionan decenas de millones opacamente con graves irregularidades y falta de control, un testigo protegido llegó a recibir amenaza. El Gobierno de Illa respondió con cambios cosméticos (renombrar DGAIA como DGPPIA y poner a José Muñoz al frente) sin tocar el entramado, al que se conoce como "el 3% de ERC en la infancia".