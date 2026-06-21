Trabajo infantil, jornadas de seis días, hambrunas cada cuatro años… Así de dura era la vida antes del capitalismo

En su crítica al capitalismo, la izquierda transmite de forma implícita o explícita la idea de que la vida antes de la industrialización y del mercado era más sana, más equilibrada y más humana. Según esta mirada romántica a las épocas previas al siglo XIX, el capitalismo habría arrasado un mundo de aldeas tranquilas, familias cohesionadas y trabajo artesanal dignificante. El progreso económico propiciado por el laissez-faire sería, pues, una trampa.

Esta narrativa la comparten con frecuencia los activistas medioambientales alineados con el ecologismo socialista, así como los críticos del mercado y los enemigos de la globalización. Incluso algunos populismos de derecha expresan su recelo al capitalismo desde este tipo de postulados. El problema es que su mirada romántica a los tiempos que precedieron al libre mercado no resiste el más mínimo contraste con los hechos históricos.

Ni con los documentos de la época, ni con las crónicas contemporáneas, ni con los datos demográficos, ni con la investigación académica más rigurosa sobre cómo vivían realmente nuestros antepasados: no hay bases documentales que respalden la idea de que el mundo de aquellos tiempos fuese mucho más llevadero. De hecho, la migración del campo a las fábricas se explica precisamente porque

Chelsea Follett, investigadora del Instituto Cato, uno de los principales think tanks libertarios de Estados Unidos, ha sistematizado esa evidencia en un influyente trabajo que lleva por título The Grim Truth About the Good Old Days. Su conclusión es tan incómoda como bien documentada: la vida preindustrial era, en casi todos los aspectos medibles, mucho más dura que la actual.

El hambre como condición permanente

Uno de los mitos más extendidos es el de la alimentación tradicional: natural, sana y abundante. La realidad que revela Follett en su mirada a los tiempos pro-capitalistas muestra que la realidad era muy distinta. No en vano, el historiador William Manchester documentó que, en la Europa preindustrial, las hambrunas se producían, de media, cada cuatro años. No eran excepciones, sino una constante.

En los años de escasez extrema, el hambre llevaba a situaciones que hoy resultan difíciles de imaginar. Una crónica de Borgoña de 1662 describe cómo la escasez "acabó ese año con más de diez mil familias" y obligó a una tercera parte de la población, incluso en las ciudades, a alimentarse de plantas silvestres. Algunas fuentes de la época recogen incluso ciertos episodios de canibalismo. En Finlandia, por ejemplo, la gran hambruna de la década de 1690 acabó con aproximadamente un tercio de la población del país.

Cuando había comida, el suministro de alimento tampoco era necesariamente seguro. El pan londinense era descrito en 1771 como una "pasta adulterada con yeso, alumbre y cenizas de hueso". Por otro lado, puesto que las aguas residuales se vertían directamente en los ríos, las fuentes de las que bebía la población estaban con frecuencia contaminadas. Esto explica que las enfermedades transmitidas por el agua fueran endémicas.

Niños trabajando desde los cuatro años

Otro pilar inseparable de la ciega nostalgia preindustrial es la idea de que el trabajo infantil fue una creación de las fábricas del siglo XIX. Los datos históricos desmienten por completo esta visión. En las sociedades agrarias toda la familia trabajaba en el campo, incluidas mujeres embarazadas y niños muy pequeños. En los hogares más pobres, los niños comenzaban a trabajar a los cuatro o cinco años.

Follett explica que, si un niño no encontraba empleo remunerado antes de los ocho años, incluso los reformadores sociales más comprensivos de la época expresaban abierto desprecio por la "falta de laboriosidad" del crío. En el mismo sentido, Jonas Hanway, un filántropo del siglo XVIII que era considerado un autor moderno para su tiempo, se escandalizaba ante las familias que pedían caridad teniendo hijos de entre ocho y catorce años que no trabajaban y, por tanto, no generaban ingresos.

La jornada laboral tampoco se parecía mucho a la actual. El historiador Gregory Clark ha presentado varias estimaciones que concluyen que el campesinado medieval trabajaba alrededor de 300 días al año, frente a la media actual de unos 260 días en los países desarrollados. Obviamente, no había vacaciones pagadas ni tampoco festivos, como tampoco jornadas laborales acotadas o maquinaria avanzada capaz de reducir el esfuerzo físico de la mano de obra.

La desigualdad hombre-mujer, normalizada

La idealización del pasado también se extiende a las relaciones familiares y al papel de la mujer. La documentación histórica dibuja una realidad muy diferente. En el Londres del siglo XVI, una ordenanza de 1595 prohibía hacer ruido excesivo por la noche y, entre los ejemplos de las conductas que se pretendían modificar, figuraba expresamente la costumbre de "golpear a la esposa o al sirviente". No se planteaba erradicar tal práctica, sino evitar que se hiciera después de las 21:00.

Igualmente, si una mujer ganaba dinero por su cuenta, lo cual era poco habitual, su marido podía reclamarlo legalmente en cualquier momento. En la Europa del siglo XVIII, las esposas aún no podían firmar contratos, redactar testamentos sin autorización marital o decidir sobre la educación de sus hijos. En caso de separación, además, perdían automáticamente la custodia de los niños.

Fue precisamente la incorporación progresiva de la mujer al mercado laboral durante la Revolución Industrial lo que comenzó a otorgar a muchas mujeres una mayor independencia económica y, con ella, una mayor autonomía personal, lo que a su vez trajo consigo un incremento de su capacidad de negociación social y de su estatus como sujeto merecedor de derechos políticos.

El mito de la salud mental preindustrial

También se idealiza la salud mental de nuestros antepasados, insinuando que aquellos eran tiempos de menos estrés, por aquello del mayor contacto con la naturaleza y la generalización de la vida en pequeñas comunidades. Sin embargo, los testimonios históricos sugieren algo bastante distinto.

El médico Robert Burton describía ya en 1621 síntomas de lo que hoy llamaríamos ansiedad o depresión. Se hablaba, por ejemplo, de la "melancolía", un fenómeno generalizado entre sus pacientes que se puede asemejar a muchos de los cuadros de salud mental que hoy se tratan de forma más avanzada. Otro médico, Richard Napier, documentó durante décadas del siglo XVII que cerca del 20% de sus pacientes sufría insomnio crónico, cifra que hoy se sitúa por debajo del 10% en la mayoría de países de Occidente.

A ello se sumaba un factor devastador: la mortalidad infantil. "Perder un hijo en la infancia no era una tragedia excepcional, sino una experiencia prácticamente universal", señala Follett. Muchos grandes poetas de los siglos XVII y XVIII escribieron sobre la muerte de hijos propios o ajenos. Shakespeare perdió a su hijo Hamnet en 1596, el mismo año en que probablemente escribía El rey Juan, donde uno de los personajes lamenta: "el dolor llena la habitación de mi hijo ausente". La historia del luto familiar por el vástago perdido es el argumento central de la película Hamnet, estrenada con gran éxito el pasado 2025 y favorita en los Premios de la Academia del Cine que se celebrarán próximamente en Los Ángeles.

Datos que cambian la perspectiva

El análisis de Follett no es una simple colección de anécdotas. Responde a los argumentos más habituales de la nostalgia preindustrial con cifras y fuentes primarias. La deforestación, por ejemplo, no comenzó con las chimeneas industriales. Así, la encuesta Domesday de 1086 registraba que los árboles cubrían aproximadamente el 15% de Inglaterra, mientras que, en 1340, esa cifra había caído al 6%. De igual modo, en Francia, los bosques se redujeron a menos de la mitad entre los siglos VIII y XIV.

La extinción de especies tampoco es un problema exclusivamente moderno. En los últimos 50.000 años desaparecieron cerca del 70% de las grandes especies de América del Norte y más del 90% de las de Australia, pero estas pérdidas de biodiversidad se dieron, en su mayor parte, antes de la industrialización, que no después.

Por descontado, hoy, en los países desarrollados, los niños no trabajan en el campo desde los cuatro años. Las mujeres pueden firmar contratos y tener cuentas bancarias propias. El pan no contiene cenizas de hueso y el agua potable no está contaminada con residuos humanos. La probabilidad de perder un hijo antes de los cinco años ha pasado de ser una experiencia casi universal a convertirse en un riesgo marginal.

Nada de esto significa que el mundo actual sea perfecto ni que el capitalismo industrial no haya generado problemas reales. Los ha generado. Pero la comparación honesta con el pasado no permite concluir que antes viviéramos mejor. Más bien sugiere exactamente lo contrario. Y, en este sentido, no podemos obviar dos indicadores de referencia: antes del capitalismo, la esperanza de vida al nacer rondaba los 40 años y la tasa de pobreza alcanzaba el 90% a nivel mundial, mientras que hoy un ciudadano medio puede esperar vivir hasta los 80 años y la incidencia de la miseria se reduce a niveles inferiores al 10%.