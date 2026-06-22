Civislend y Leyendas España firman una alianza para impulsar proyectos sociales vinculados al deporte

Civislend, la plataforma líder de crowdlending inmobiliario en España, y Leyendas España, la Asociación que reúne a los futbolistas internacionales de la Selección Española, han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar iniciativas sociales vinculadas al deporte y su impacto en la sociedad.

La alianza nace con la voluntad de reforzar el papel del deporte como elemento de cohesión social y herramienta de transmisión de valores a través del legado del fútbol español, conectando generaciones distintas mediante referentes deportivos compartidos.

Leyendas España agrupa a exjugadores internacionales de distintas etapas de la Selección Española, y desarrolla su actividad en todo el país a través de partidos benéficos, campus deportivos y encuentros institucionales. Su labor combina la promoción del deporte con iniciativas solidarias de impacto social en colaboración con fundaciones y organizaciones del tercer sector.

La Asociación está presidida por Salva Ballesta, exinternacional español y exjugador de clubes como Atlético de Madrid, Valencia o Málaga, quien junto a otras figuras históricas impulsa proyectos orientados a la promoción de valores y la acción social.

Por su parte, Civislend es una plataforma regulada en España por la CNMV que permite democratizar la inversión inmobiliaria, acercando un modelo novedoso y accesible a todo tipo de inversores, sin necesidad de experiencia previa en inversión, y que facilita la participación en proyectos inmobiliarios desde tan solo 250 euros.

Precisamente, uno de los puntos de conexión más importantes entre ambas entidades es el fuerte componente social y solidario que impulsa Leyendas España a través de múltiples iniciativas en toda España. La Asociación desarrolla partidos benéficos, programas de apoyo a personas mayores, acciones vinculadas a enfermedades como la ELA o el síndrome de Rett, proyectos de inclusión social y deporte adaptado, así como colaboraciones con fundaciones y ONG. Todo ello con la implicación directa de exinternacionales y figuras históricas del fútbol español.

En ese contexto, la colaboración con Civislend nace también desde una visión compartida de generar impacto positivo más allá del ámbito profesional, apoyando iniciativas capaces de unir deporte, personas y compromiso social.

Según Íñigo Torroba, CEO de Civislend: "Para nosotros, colaborar con Leyendas España supone unirnos a una entidad que forma parte de la historia del deporte español. Compartimos la voluntad de generar impacto positivo y construir proyectos con vocación de largo plazo. Esta colaboración nos permite sumarnos a iniciativas de gran impacto más allá del ámbito financiero".

En los próximos meses, ambas entidades pondrán en marcha acciones orientadas a acercar el deporte a la sociedad desde una perspectiva educativa, participativa y solidaria, con especial foco en la participación de internacionales y referentes del fútbol español en actividades de impacto social.

Tanto Civislend como Leyendas España coinciden en la importancia de impulsar proyectos con credibilidad, coherencia y vocación de servicio a la sociedad. Esta colaboración refuerza el papel del deporte como motor de transformación social y fuente de inspiración para nuevas generaciones.

Para más información, regístrate hoy en Civislend y accede a las mejores oportunidades del sector inmobiliario.

CIVISLEND PSFP, S.A. - CIF A87625778. Plataforma de Servicios de Financiación Participativa sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV - e inscrita en el Registro Oficial de Plataformas de Financiación Participativa de la CNMV con el número 8 conforme a la Ley UE2020/1503. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid - Tomo: 34640 - Folio: 177, Hoja: M623181. Civislend no ofrece asesoramiento financiero alguno. Los Proyectos de financiación participativa publicados en nuestra plataforma no son objeto de autorización ni de supervisión por la CNMV ni por el Banco de España ni por ningún otro organismo regulador. Ninguna información facilitada por los promotores ha sido revisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni constituye un folleto informativo. Existe riesgo de pérdida parcial o total del capital invertido, riesgo de no obtener el rendimiento esperado y riesgo de liquidez para recuperar parcialmente su inversión. El capital invertido no está garantizado por el Fondo de Garantía de Inversiones ni por el Fondo de Garantía de Depósitos. Rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rentabilidades futuras.