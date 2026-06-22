De la Espriella confirma el pendulazo a la derecha en Iberoamérica: ¿llegará el cambio a España?

En las elecciones más reñidas de su historia, Colombia ha puesto fin a cuatro años de Gobierno de Gustavo Petro. El triunfo de Abelardo de la Espriella (Movimiento Defensores de la Patria) en segunda vuelta frente al oficialista Iván Cepeda (Pacto Histórico), por un estrecho margen de menos de 300.000 votos (49,66% frente a 48,7%), no es un hecho aislado. Es el cierre perfecto de un ciclo que, en apenas tres años, ha transformado radicalmente el mapa geopolítico de Iberoamérica.

El panorama actual dista por completo del de inicios de la década, cuando una oleada de izquierda parecía consolidarse en la región. El descontento ciudadano y la exigencia de certidumbre han provocado un giro pendular idéntico en Argentina, Chile, Bolivia y Uruguay, a los que se suma el arraigado fenómeno de El Salvador. El triunfo de la propuesta de la "Patria Milagro" de De la Espriella y José Manuel Restrepo confirma que la demanda de orden, dignidad institucional y reactivación económica ha vencido a los proyectos estatistas.

La reacción de las fuerzas salientes en Bogotá retrata la resistencia de esa vieja ola a aceptar el cambio de los tiempos. Mientras Cepeda impugna miles de mesas y Gustavo Petro se aferra a una rabieta digital denunciando supuestas irregularidades para dilatar el reconocimiento del escrutinio, el presidente electo ha optado por la altura de miras. Desde Barranquilla, con un tono conciliador y republicano, Abelardo de la Espriella proclamó el triunfo de "la voluntad de un pueblo que decidió recuperar su destino", asegurando que no habrá persecuciones ni retaliaciones, sino un respeto estricto a las reglas democráticas.

Iberoamérica completa así una metamorfosis histórica en un trienio vertiginoso. La alternancia es hoy la norma en un electorado que ya no firma cheques en blanco y que castiga con severidad el desgaste de la gestión. Al nuevo mandatario colombiano y a la nueva ola de líderes regionales les queda ahora el reto de gobernar desde la eficacia, sabiendo que el péndulo que hoy los eleva vigilará de cerca cada una de sus promesas de cambio.