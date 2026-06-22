El Gobierno prepara una nueva factura de la luz con información del consumo de los vecinos

El Gobierno prepara una nueva factura de la luz. El Ministerio para la Transición Ecológica ha lanzado a audiencia pública una propuesta de resolución destinada a "actualizar y mejorar la información recogida en las facturas de electricidad de los hogares y pequeños consumidores, incluyendo elementos que facilitan su comprensión y nuevas variables, como el coste medio de la energía consumida, el tipo de contrato –precio fijo o indexado– y el nombre del producto u oferta contratada en el mercado libre, datos detallados sobre el autoconsumo…" asegura el departamento de Sara Aagesen.

Según informó en un comunicado el ministerio de Aagesen, esta propuesta normativa, que permanecerá abierta al periodo de comentarios y alegaciones hasta el próximo 6 de julio, está dirigida de forma específica a los consumidores en baja tensión de hasta 15 kilovatios (kW) de potencia contratada que no se encuentren acogidos a las tarifas de último recurso.

Información sobre el consumo de los vecinos

Una de las novedades que incorpora el texto es la obligación de incluir en todas las facturas información sobre el consumo medio de los consumidores de características similares que residan en el mismo código postal. Esta medida irá acompañada de una representación gráfica con el fin de "incentivar el ahorro" entre los ciudadanos.

A tal efecto, "se reserva un espacio para incorporar un esquema en el que se representen comparativamente el consumo asociado a la factura de electricidad y el consumo medio de los consumidores de características similares que compartan el mismo código postal. El consumo medio se referirá al mes natural al que correspondan más días del ciclo de facturación. En caso de que corresponda el mismo número de días del ciclo de facturación a dos meses diferentes, se hará la media del consumo de los dos meses" explica el texto de la propuesta de resolución.

"La información correspondiente al consumo medio de los consumidores de características similares que comparten el mismo código postal se obtendrá de conformidad con lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del "Plan + seguridad para tu energía (+SE)", así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía. A estos efectos, el fichero de intercambio de información, establecido por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia de acuerdo con el apartado 2 del referido artículo 9 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, incluirá los "consumidores tipo" para los que las distribuidoras deberán calcular y remitir los consumos medios a las comercializadoras" añaden.

Más cambios

La propuesta también "modifica el contenido mínimo y el modelo de la factura mensual de electricidad, tanto del mercado regulado (el denominado PVPC) como del mercado libre, para adaptarlo a la evolución de la normativa. Así, se incluyen elementos del reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica -Real Decreto 88/2026-, tal como las eventuales penalizaciones aplicadas o el importe de los intereses aplicados en caso de que haya una refacturación debidamente desglosados" señalan

Igualmente, "habrá que indicar el motivo de una lectura estimada, si se produce, y habrá una cláusula informativa sobre protección de datos y la decisión individual automatizada empleada en el otorgamiento del bono social" apuntan.

En lo que se refiere a las facturas de aquellos que dispongan de autoconsumo experimentarán más modificaciones, tanto en el mercado libre como en el regulado, ya que recogerán elementos como la modalidad de autoconsumo, el tipo de autoconsumo, el Código de Autoconsumo, la medida del contador de generación neta desglosada por períodos horarios y la energía neta horaria generada individualizada desglosada por períodos horarios.

Además, las facturas del PVPC tendrán un nuevo apartado, denominado "comparador de ofertas", en la esquina inferior derecha de la primera página, con un código QR vinculado al Comparador de Ofertas de Energía de la web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).