El ICOGAM premia a Beatriz García por su labor en la defensa de ciudadanos, autónomos y pequeñas empresas

El Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM) ha hecho entrega de los Premios Sandía y Melón 2026, unos galardones que reconocen el trabajo de periodistas que, desde distintos medios de comunicación, "contribuyen a acercar a los ciudadanos cuestiones económicas, jurídicas y administrativas de especial relevancia social" señalan desde este organismo.

En esta tercera edición, el Premio Melón ha recaído en Beatriz García, la redactora jefe de Libre Mercado –la sección de economía de Libertad Digital—. Durante el acto, el presidente del ICOGAM, Fernando Jesús Santiago Ollero, destacó la "trayectoria reciente y especialmente brillante" de Beatriz García "en la explicación de cuestiones fiscales, económicas y administrativas que afectan directamente al bolsillo y a los derechos de millones de ciudadanos". Además, ensalzó su "capacidad para traducir asunto complejos en información comprensible y útil para la sociedad".

En su discurso de agradecimiento, la periodista puso en valor la labor de los gestores administrativos a la hora de ejercer como una fuente fiable y especializada de los numerosos cambios legislativos, procedimientos administrativos y novedades regulatorias a las que se tienen que enfrentar los ciudadanos y las empresas de nuestro país. En el momento actual, "donde ser empresario se ha convertido en muchas ocasiones en un suplicio —con las subidas sistemáticas de cotizaciones, del SMI o con numerosas barreras regulatorias— se hace imprescindible el trabajo de estos profesionales a la hora de lidiar con la Administración" señaló García.

"Premiamos la independencia y el trabajo bien hecho"

El Premio Melón es un galardón a las informaciones periodísticas que recurren a organismos y profesionales de la competencia del ICOGAM, mientras que el Sandía es el que recoge la visión del ICOGAM en los trabajos informativos. El Premio Sandía ha recaído en el director de Confilegal, Carlos Berbell, y el jurado ha concedido el Premio Raja de Sandía a Javier de Antonio, de La Razón, y el Premio Raja de Melón a Carlos Capa, de Cinco Días.

Durante el acto de entrega, el presidente del ICOGAM, Fernando Jesús Santiago Ollero, destacó la extraordinaria calidad de las candidaturas presentadas este año y subrayó que la elección de los premiados fue especialmente compleja debido al elevado nivel de los trabajos analizados.

"Estos premios no reconocen únicamente un artículo concreto. Reconocen una forma de ejercer el periodismo, una sensibilidad especial hacia los problemas reales de ciudadanos, autónomos, pequeños negocios y familias, y una voluntad constante de explicar la realidad con rigor, independencia y valentía", señaló.

Fernando Santiago recordó que durante las deliberaciones aparecieron numerosos trabajos de gran calidad firmados por profesionales de referencia del periodismo económico, jurídico y social, destacando que "los premiados de este año son los que son porque había que tomar una decisión, pero perfectamente podrían haber sido otros compañeros cuyos trabajos también han contribuido a explicar reformas complejas, denunciar problemas, visibilizar injusticias o dar voz a quienes muchas veces no la tienen".

El presidente de los gestores administrativos quiso insistir en que estos galardones no pretenden reconocer ideologías ni posiciones políticas, sino el ejercicio de un periodismo independiente y comprometido con la sociedad.

"Premiamos el trabajo bien hecho. Premiamos la independencia. Premiamos la capacidad de formular preguntas incómodas y de ayudar a los ciudadanos a comprender mejor cómo les afectan las decisiones económicas, jurídicas y administrativas", afirmó.

Los Premios Sandía y Melón nacieron con el objetivo de "reconocer la labor de los profesionales de la información que contribuyen a acercar a la ciudadanía asuntos complejos relacionados con la economía, la fiscalidad, la actividad empresarial, la justicia, la administración pública o los derechos de los ciudadanos" explica el ICOGAM.

Desde su creación, estos galardones se han consolidado como un espacio de encuentro entre periodistas y profesionales, con el propósito de poner en valor la importancia de una información rigurosa, independiente y útil para la sociedad.