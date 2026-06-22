Muere Alan Greenspan, el expresidente de la Reserva Federal

Alan Greenspan, el influyente economista que casi durante cinco mandatos presidió la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), ha fallecido este lunes a los 100 años, según un comunicado remitido por su esposa, publicado en la NBC News.

Greenspan ha fallecido a causa de complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson que padecía, según informó su esposa Andrea Mitchell, corresponsal jefe en Washington y corresponsal jefe de asuntos exteriores de la propia NBC News.

El influyente economista Greenspan, apodado el "Maestro", nació el 6 de marzo de 1926 en Nueva York, donde se crió y estudió para convertirse en el presidente de la Fed entre 1987 y 2006, durante las presidencias de Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton y George W. Bush.

Casi 20 años al frente de la Reserva Federal

Hijo de un corredor de bolsa, la vida de Greenspan antes de las finanzas estuvo marcada por la música. El neoyorkino estudió clarinete en la prestigiosa Escuela Juilliard, donde se graduó el compositor John Williams, y realizó giras profesionales por Estados Unidos tocando el saxofón y el clarinete en la banda Henry Jerome.

Después de recorrer el país, comenzó la carrera de Ciencias Económicas de la que se licenció en 1948 en la Universidad de Nueva York. Durante sus estudios de economía en la Universidad de Nueva York, Greenspan trabajó bajo Eugene Banks, un director gerente en el banco de Wall Street, Brown Brothers Harriman. Entre 1948 y 1953 trabajó como analista en el National Industrial Conference Board, un grupo orientado a los negocios y la industria en Nueva York.

En 1968, se convirtió en asesor de la campaña presidencial del candidato republicano Richard Nixon, y tras ocupar diferentes cargos en las administraciones del mismo Nixon, Gerald Ford y Ronald Reagan, fue nominado por este último para suceder a Paul Volcker al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos.