La CNT acusa al bar de Pablo Iglesias de publicar "datos privados" de una empleada de baja

La polémica en la Taberna Garibaldi continúa. La sección sindical de la CNT ha emitido un comunicado en el que acusa al bar de Pablo Iglesias de haber publicado "datos privados" de una trabajadora de baja. Este mensaje se suma a la denuncia de explotación laboral y a la aclaración de este mismo sindicato en la que confirmaba que solo un empleado está afiliado a este sindicato.

En el comunicado, el sindicato indica que resulta de una "especial gravedad" que en los canales oficiales de la Taberna Garibaldi "se hayan hecho públicos con semejante ligereza datos privados sobre una de nuestras compañeras".

Tras el revuelo causado a raíz de nuestro comunicado acerca de la situación en Taberna Garibaldi, así como la respuesta ofrecida desde los canales de la empresa, emitimos un segundo comunicado con el que esclarecer dudas y aportar informaciónhttps://t.co/FI8Ikqyycv pic.twitter.com/ata1Rkz1Gr — CNT Comarcal Sur Madrid (@CNT_Villaverde) June 21, 2026

El sindicato también apunta la contradicción de la empresa de Pablo Iglesias, ya que "pese al discurso y la estética de la que puede hacer gala la empresa, esta se conforma de acuerdo con el modo capitalista de explotación".

Asimismo, recuerdan que no tratan de poner el foco en una persona; es decir, en Iglesias, pero explican que "la atención no solo aparta la mirada del conflicto existente, sino que, además, mediante la victimización de esta individualidad, se pone en juego un enorme capital político y social que ha sido volcado contra nuestra organización y compañeras. La afinidad que esta empresa pudiera tener con personalidades políticas, partidos institucionales o medios de comunicación, lejos de suponer un aliciente para la acción sindical, entraña un perjuicio constante para ejercer con libertad cualquier tipo de actividad pública dentro de los márgenes de esta empresa."

No obstante, durante el intercambio de comunicados, la Taberna Garibaldi negó todas las acusaciones.