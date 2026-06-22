Fedea destapa la factura del subsidio a mayores de 52 años: 18.000 millones y un boom de beneficiarios

La economía española muestra importantes signos de debilidad que reflejan una situación que dista mucho del relato que el Gobierno intenta instalar sobre la evolución del país. Uno de estos problemas lo encontramos en el mercado de trabajo, donde se registra un paro real de casi cuatro millones de personas, incluido el casi millón de personas que no se contabilizan en las estadísticas oficiales a pesar de no trabajar.

En este sentido, uno de los factores que explican la realidad del mercado laboral español reside en los desincentivos existentes al trabajo, entre los que destaca una política tributaria que grava especialmente la contratación mediante las cotizaciones a la Seguridad Social y, por otro lado, una política de subsidios que anima a muchas personas a no incorporarse a ningún empleo. Precisamente, una de estas prestaciones es el subsidio a los mayores de 52 años, que además tiene un importante impacto sobre las cuentas públicas.

Impacto del subsidio por desempleo

Un reciente estudio del Banco de España incide en los problemas de los desincentivos que introducen prestaciones como el subsidio por desempleo para mayores de 52 años. Concretamente, el organismo explica que la diferencia entre la base de cotización y el importe de la ayuda supone un desincentivo al empleo para los beneficiarios del subsidio.

No obstante, este subsidio no tiene únicamente un impacto sobre el mercado de trabajo. En realidad, también tiene un gran coste para las cuentas públicas. De acuerdo con un informe publicado por Fedea, la reforma del subsidio para mayores de 52 años aprobada en 2019 tendrá un impacto acumulado de 17.935 millones de euros para la Seguridad Social hasta 2030. A esta cifra se suma un coste adicional para el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que la entidad sitúa en 1.818 millones de euros en 2030 como consecuencia del incremento del número de beneficiarios y de la cuantía asociada a esta prestación.

Así las cosas, cabe recordar que la modificación normativa aprobada en 2019 revirtió varias de las restricciones introducidas años antes. Entre otras medidas, rebajó la edad de acceso de 55 a 52 años, cambió el criterio de evaluación de rentas para que pasara a ser individual y no por unidad familiar, extendió el cobro de la ayuda hasta la edad ordinaria de jubilación e incrementó la base de cotización por contingencias comunes del 100% al 125% del SMI.

Según las estimaciones de Fedea, estas medidas provocarán que en 2030 existan perceptores adicionales atribuibles exclusivamente a la reforma. De esta forma, el número total de beneficiarios alcanzaría las 529.880 personas, frente a las 214.163 que habría habido si no se hubieran producido los cambios normativos.

Fedea

En este contexto, Fedea calcula que el crecimiento progresivo del número de perceptores tendrá un efecto directo sobre las cuentas del SEPE. El coste adicional derivado de la reforma pasaría de 400,5 millones de euros en 2019 a 1.818,5 millones de euros en 2030, cifras expresadas en euros de 2025. Por tanto, según el informe, el gasto asociado al subsidio representaría en 2030 alrededor del 0,2% del PIB.

Naturalmente, esta evolución del mercado de trabajo y del gasto público asociado a esta prestación por desempleo tendrá también un impacto sobre las pensiones futuras. Concretamente, según Fedea, el aumento de la base de cotización vinculada al subsidio generará un gasto adicional de 9.456 millones de euros en pensiones entre 2019 y 2030. Así, de acuerdo con el estudio, el incremento de la base de cotización de la prestación desde el 100% al 125% del SMI provocará que la pensión inicial de los beneficiarios aumente un 4,72%.

Con todo, la Seguridad Social también se verá afectada, puesto que disminuirán los ingresos procedentes de las cotizaciones sociales. Concretamente, según Fedea, la Seguridad Social dejará de ingresar 8.479 millones de euros en cotizaciones sociales.