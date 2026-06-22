Más del 50% de las nuevas hipotecas en España ya se firman con dos titulares

En España, los altos precios de las viviendas, la escasez de inmuebles y el estancamiento de los salarios explican, fundamentalmente, las dificultades que encuentran muchas personas para acceder a una vivienda. Una de las consecuencias directas de este fenómeno es que el porcentaje de los ingresos que las familias tienen que destinar al pago de diferentes gastos relacionados con la vivienda, como pueden ser las mensualidades del alquiler, cada vez es mayor.

Otra de las consecuencias que derivan también del encarecimiento y la falta de vivienda es que los jóvenes cada vez se emancipan a una edad mayor. De hecho, como hemos informado en Libre Mercado, tan solo el 14,5% de los jóvenes de 16 a 29 años se emancipa. Ahora bien, el incremento de precios de los inmuebles también explica que cada vez más hipotecas sean suscritas por dos personas conjuntamente.

Hipotecas compartidas

Lo cierto es que la mayoría de los préstamos hipotecarios formalizados en España entre 2020 y 2025 fueron suscritos por dos deudores. Así lo reflejan los datos recopilados por el Consejo General del Notariado, que sitúan en el 52,2% el peso de las hipotecas compartidas, frente al 46,2% de las firmadas por un único deudor. Del mismo modo, el análisis también muestra que los ciudadanos extranjeros representan el 11,8% de las personas vinculadas a estos préstamos.

Esta tendencia es la misma en la mayoría de regiones: los porcentajes más elevados de préstamos suscritos por dos personas se registraron en Extremadura (54,7%), Galicia (54,1%) y la Comunidad de Madrid (53,9%). Por el contrario, algunas regiones presentan una mayor proporción de operaciones formalizadas por un único prestatario. Es el caso de Canarias (53%), País Vasco (51,6%), La Rioja (50,3%) y Baleares (50,1%), donde las hipotecas individuales alcanzan o superan la mitad de las operaciones.

No obstante, es cierto que, al menos por el momento, las hipotecas con tres o más deudores tuvieron una presencia mucho más reducida, al representar únicamente el 1,6% del total de los préstamos analizados. Concretamente, los porcentajes más altos se localizaron en Extremadura (3,2%) y Galicia (2%).

Recuperación de la actividad hipotecaria

Así las cosas, la evolución del mercado hipotecario durante los últimos años refleja una trayectoria marcada por fuertes oscilaciones. Según el Consejo General del Notariado, los préstamos hipotecarios crecieron un 34,4% en 2021 y un 4,2% en 2022. Posteriormente, la actividad registró una caída del 21,4% en 2023, aunque volvió a recuperarse en los dos ejercicios siguientes. En 2024 el número de operaciones aumentó un 20,6%, mientras que en 2025 el crecimiento fue del 14,5%. Con todo, durante el pasado año se formalizaron 449.421 préstamos hipotecarios, la cifra más elevada de todo el periodo analizado por los notarios.