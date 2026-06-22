Las polémicas "pausas de hidratación" del Mundial, un negocio de 250 millones

Las pausas de hidratación obligatorias implantadas por la FIFA en los 104 partidos del Mundial 2026 han abierto una nueva fuente de ingresos publicitarios para las cadenas con derechos de emisión. Según las estimaciones publicadas por el Wall Street Journal, la cadena estadounidense Fox podría obtener cerca de 250 millones de dólares gracias a los anuncios emitidos durante estas interrupciones, una cifra equivalente a más de la mitad de los 485 millones que desembolsó por los derechos del torneo.

La FIFA autorizó este año la emisión de publicidad durante estos parones de tres minutos, que se celebran dos veces por partido. Los anuncios de 30 segundos se están comercializando por unos 200.000 dólares en los encuentros ordinarios y alcanzan los 750.000 dólares cuando juega la selección estadounidense, una de las principales fuentes de audiencia para Fox.

A razón de unas dos pausas por encuentro y cuatro anuncios por cada interrupción, el Mundial ofrece un total de 832 nuevos espacios publicitarios. Asumiendo un precio medio de 300.000 dólares por anuncio, la facturación adicional para la cadena norteamericana rondaría los 250 millones de dólares.

Desde Brasil 2014

El origen de estas pausas se remonta al Mundial de Brasil 2014. Entonces, un tribunal laboral brasileño obligó a la FIFA a introducir interrupciones en partidos disputados bajo temperaturas extremas. El organismo las mantuvo de forma limitada en Rusia 2018 y Catar 2022, pero desde entonces ha ido relajando progresivamente los criterios para aplicarlas.

Durante el Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos el año pasado, la FIFA rebajó los umbrales de temperatura considerados peligrosos y llegó a retrasar algunos encuentros. Un año después, decidió establecer pausas obligatorias en todos los partidos del Mundial, incluso en aquellos disputados en estadios cubiertos o con climatización.

Además, el organismo presidido por Gianni Infantino dio luz verde a las cadenas con derechos televisivos para aprovechar estos minutos con fines comerciales, siempre que se respetase un margen antes de la reanudación del juego. La medida ha sido utilizada no sólo en Estados Unidos, sino también por operadores de otros países.

Más ingresos por TV

La expansión del Mundial y la aparición de este nuevo inventario publicitario están impulsando con fuerza el negocio televisivo del campeonato. Según las estimaciones de Sportico, Fox y Telemundo cerrarán el torneo con unos ingresos publicitarios combinados cercanos a los 850 millones de dólares, más del doble que los 384 millones obtenidos en el Mundial de Rusia 2018.

La gran incógnita es si estas pausas extraordinarias terminarán convirtiéndose en un elemento permanente del fútbol internacional. El Mundial de 2030 se celebrará entre España, Portugal y Marruecos, mientras que la edición de 2034 en Arabia Saudí previsiblemente se disputará en invierno. Si las interrupciones se mantienen incluso en condiciones meteorológicas menos exigentes, las razones comerciales podrían terminar pesando tanto como los argumentos relacionados con la seguridad de los jugadores.