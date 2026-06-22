El Ibex 35 alcanza un nuevo récord y supera los 19.500 puntos

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este lunes con un nuevo récord tras superar los 19.500 puntos, en un contexto en el que se han ido despejando incertidumbres para los mercados, como la guerra de Irán, la salida a Bolsa de SpaceX o las reuniones de los bancos centrales. En concreto, el principal índice bursátil español ha finalizado la jornada en los 19.542,30 puntos después de anotarse un alza del 1,01%.

Pakistán y Catar, países mediadores en las negociaciones abiertas entre EEUU e Irán en la localidad suiza de Burgenstock, han afirmado esta madrugada que la primera sesión "se ha desarrollado en un ambiente positivo" y ha resultado en "avances alentadores".

"La primera sesión de conversaciones de alto nivel en el marco del Memorando de Entendimiento ha concluido", han indicado Islamabad y Doha en un comunicado conjunto, en el que han subrayado que la cumbre "se ha desarrollado en un ambiente positivo y constructivo" y que "se han logrado avances alentadores", entre los que han destacado "la creación de un mecanismo para futuras conversaciones técnicas".

Pendientes de lo que ocurre entre EEUU e Irán

Además, esta tarde se ha conocido que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido una nueva licencia que permite la venta de petróleo iraní durante un total de 60 días como parte de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán que están teniendo lugar en Suiza.

El único punto de incertidumbre ahora en el mercado pasa a ser Reino Unido, tras la dimisión de su primer ministro, Keir Starmer. Por el momento, el ex alcalde de Gran Manchester y diputado en el Parlamento británico, Andy Burnham, ha confirmado este lunes su candidatura a suceder a Starmer como líder laborista y primer ministro de Reino Unido.

Por otra parte, en el terreno empresarial nacional pero fuera del Ibex 35, la empresa de servicios y proyectos de ingeniería multitecnológica Dominion ha comunicado que abonará el próximo 9 de julio un dividendo de 0,05 euros brutos por acción con cargo a reservas voluntarias. De su lado, CIE Automotive abonará el próximo 7 de julio un dividendo complementario de 0,47 euros brutos por acción con cargo a los resultados de 2025, que se suma al dividendo a cuenta de la misma cuantía abonado el pasado mes de enero.

Sacyr y ACS lideran la bolsa española

En este contexto, los principales valores alcistas en la Bolsa española han sido Sacyr (+3,01%), ACS (+2,91%), IAG (+2,71%), Acciona Energía (+2,64%) y Solaria (+2,23%). De su lado, Indra encabezó los descensos (-2,65%), seguida de Telefónica (-2,60%), Puig (-1,67%), Inditex (-1,04%) y Grifols (-0,83%).

El resto de las principales plazas europeas ha cerrado la jornada con signo mixto: el británico FTSE 100 ha remontado un 0,72%, el francés Cac 40 ha caído un 0,25%, el alemán Dax ha subido un 0,62%, el italiano FTSE MIB ha cedido un 0,10% y el Euro Stoxx 50 ha avanzado un 0,29%.

Al otro lado del Atlántico, el Nasdaq se dejaba un 1,08% al cierre de las Bolsas en Europa, arrastrado por SpaceX, que descendía un 9,26%, mientras que el Dow Jones subía un 0,29% y el S&P 500 cedía un 0,37%.

Cae el precio del barril de brent

En cuanto a las materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, se situaba en los 77,44 dólares, un 3,88% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, alcanzaba los 73,40 dólares, un 3,23% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,415%, frente al 3,455% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se estrechaba hasta 46,5 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,24% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1443 dólares por cada euro. En el terreno de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro caía un 0,91% hasta los 4.207 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, repuntaba un 1,26%, hasta los 65.024 dólares.