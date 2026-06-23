Nueva polémica por una "joven" en La Sexta y sus múltiples etiquetas: activista, profesora de historia, inquilina...

Cada cierto tiempo, el programa de La Sexta Xplica nos tiene acostumbrados a presentar a activistas o políticos como si fueran simples ciudadanos de a pie sin ninguna afiliación. En una ocasión anterior, vimos cómo presentaban como un simple "estudiante" a un político del PSOE que también fue candidato por el grupo socialista en las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023 en Valladolid, como tuvimos la oportunidad de explicar aquí.

Pues bien, durante este fin de semana ha vuelto a ocurrir y desde el programa de La Sexta, presentado por José Yélamo, han vuelto a intentar colar a una activista de izquierdas como si fuera una joven inquilina cualquiera.

En el siguiente post publicado por la cuenta oficial del programa lo podemos ver:

Una joven relata en laSexta Xplica su angustia por el alquiler: "Me voy a comprar un contenedor para vivir" https://t.co/8zEeBihJP5 — laSexta Xplica (@laSextaXplica) June 21, 2026

Una joven relata en laSexta Xplica su angustia por el alquiler: "Me voy a comprar un contenedor para vivir", se lee en el post.

Durante su intervención en el programa, María González (la joven) dijo lo siguiente:

"Yo he decidido que me voy a comprar un contenedor porque no me puedo ir a vivir a las afueras de Madrid: trabajo en el centro y me lo pondré en Avenida América, en las vías o algo así. Como no hay ascensor ni nada de eso, pues me compraré un contenedor para vivir. Últimamente tenía una vida súper entretenida y tal. ¿Qué pasó? Que hace dos semanas me llegó un burofax de mi casero en el que me comunica que en octubre me manda a la calle. Entonces, claro, llevo literalmente tres semanas completamente desquiciada, porque ya me ha tocado volver a Idealista. No te exagero si te digo que miro 30 notificaciones de Idealista al día. También digo que a lo mejor no necesito ni alquilar un piso, porque igual me quedo y empiezo con todo esto de okupa".

Más allá de su alegato, lo que ha causado más revuelo y ha despertado mayor indignación en las redes sociales es que se haya presentado como una ciudadana cualquiera (esta vez en el papel de una joven) a una persona que ya había aparecido en otras ocasiones en el programa bajo diferentes roles o identidades.

En abril de 2025 sí se la presentaba como una "activista que llama a la huelga de alquileres". Sin embargo, a finales del año 2025 se la presentaba como una "profesora de historia". Ya en mayo de 2026, hace unas semanas, volvió a ser mencionada como "activista" en un debate que tuvo con el empresario Javier Oliver. En 2024 también fue mencionada como una "inquilina que odia a su casero".

Una vez más, vemos cómo desde el programa de La Sexta se presenta a la misma persona bajo diferentes roles: como activista, profesora de historia, inquilina y, en su última intervención, como una joven.

Por su parte, la propia María González ha escrito el siguiente post en su cuenta de X:

No he cobrado nunca un euro del PSOE, ni he militado en ningún partido. Hay un interés tremendo en hacerlo ver así para que la gente desconfíe. Soy clase trabajadora, me cuesta llegar a final de mes por el alquiler, y eso no lo va a cambiar nadie llamándome "puta sociata". https://t.co/OERjO42Mu2 — Maria Gonzalez Acosta (@mariaglezzacos) June 22, 2026

"No he cobrado nunca un euro del PSOE, ni he militado en ningún partido. Hay un interés tremendo en hacerlo ver así para que la gente desconfíe. Soy clase trabajadora, me cuesta llegar a final de mes por el alquiler, y eso no lo va a cambiar nadie llamándome ‘puta sociata’".

Sin embargo, y a pesar de que María González niegue cualquier tipo de vinculación con el PSOE, en su cuenta de Instagram se puede ver como participó a mediados de abril de este año en el Global Progressive Mobilisation en Barcelona organizado y promovido por el PSOE, donde incluso estuvo presente Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero.

Sea como sea, lo relevante de la cuestión es que el programa de La Sexta ha intentado "colar" la opinión de una activista con un marcado sesgo de izquierdas como si se tratara de las ideas de una ciudadana cualquiera sobre el problema de la vivienda, un hábito que ya se está convirtiendo en costumbre tanto en el programa como en el canal.