El absentismo se dispara con Sánchez: las bajas hacen tambalearse a la Seguridad Social

Beatriz García analiza en El Programa de Cuesta las alarmantes cifras de absentismo laboral en España, un problema que está afectando gravemente a la productividad y competitividad de las empresas en todos los sectores de la economía nacional.

El debate se intensifica tras unas polémicas declaraciones de un representante de la patronal en Castilla-La Mancha, quien criticó que algunos trabajadores jóvenes solicitan la baja por motivos triviales. Esto desató la indignación de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y de la ministra de Sanidad, Mónica García, quienes culpan a las empresas de los problemas de salud mental de los empleados.

Frente a esto, los colaboradores denuncian que el Gobierno de coalición ha fomentado una cultura de la dependencia mediante la proliferación de subsidios y medidas como el ingreso mínimo vital, desincentivando el esfuerzo personal y la cultura del trabajo que históricamente ha caracterizado a la sociedad española.

Los datos de las mutuas revelan una tendencia sorprendente: las bajas laborales se han disparado significativamente entre la población más joven, de 16 a 35 años, mientras que han disminuido entre los mayores de 55 años, desmontando el argumento de que el aumento de ausencias se debe estrictamente a problemas de salud reales.

El coste de esta situación para las arcas públicas es colosal. Bajo el mandato de Pedro Sánchez, el gasto de la Seguridad Social en incapacidades temporales ha pasado de 7.000 millones de euros en 2018 a superar los 17.000 millones de euros, una cifra que casi se duplica si se tienen en cuenta los costes directos asumidos por el tejido empresarial.

Para combatir este fraude generalizado, muchas empresas están recurriendo a la contratación de detectives privados o al pago de pluses de asistencia, mientras que desde el Ejecutivo se sigue promoviendo la reducción de la jornada laboral sin tener en cuenta las necesidades de producción de las empresas.