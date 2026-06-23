El Gremio de Restauración de Barcelona, la principal patronal que representa a los bares, restaurantes y cafeterías de la capital catalana, ha anunciado hasta 30 denuncias contra 30 establecimientos de Mercadona en los que existen los llamados "mercaurantes" (restaurantes del supermercado de los que hemos hablado aquí), al considerar que se está infringiendo la normativa vigente.

En una entrevista para 3Cat, programa de TV3 (la televisión autonómica de Cataluña), su director, Roger Pallarols, ha expresado lo siguiente:

🔴 "Els 'mercaurants' són un intrusisme inacceptable i les fleques amb degustació també incompleixen la normativa." Roger Pallerols, director del Gremi de Restauració, explica que han denunciat supermercats i fleques on es pot menjar#TotEsMou3Cat ▶ https://t.co/QeCDq0vE3b pic.twitter.com/xzabgFbaoq — 3Cat (@som3cat) June 16, 2026

A la pregunta de qué tendrían que cambiar estos establecimientos para cumplir con la normativa, el director del Gremio de Restauración de Barcelona expresó: "Bueno, es muy sencillo: quitar las mesas y las sillas, retirar todo el equipamiento para comer en el local y también quitar los microondas instalados para calentar los platos que venden".

Acusan de "intrusismo" a Mercadona

Sobre cómo afectan este tipo de establecimientos al sector de la restauración en su conjunto, Roger Pallerols dijo que "Pues yo diría que se trata de un intrusismo; es una práctica absolutamente incomprensible e inaceptable, por no hablar de que estamos ante una infracción de la ley. Lo que hemos hecho hoy es presentar 30 denuncias contra 30 establecimientos de Mercadona, y hemos anunciado que haremos lo mismo con establecimientos de otras marcas, precisamente porque están incumpliendo directamente con la normativa vigente. Lo que la normativa establece es que no puede haber nada más entre las cajas registradoras y el exterior; no puede haber ninguna actividad comercial, y mucho menos en el sector de la restauración, porque su licencia no cubre un espacio de restauración".

"Lo que no se puede permitir es que un bar de toda la vida, cuya desaparición todos lamentaremos, se vea obligado a cerrar porque un supermercado ha decidido, sin respaldo legal alguno, actuar como bar o restaurante en espacios tan amplios que a veces pueden albergar a 30 o 40 personas", concluía el dirigente de la patronal catalana.

Una importante fuente de ingresos para Mercadona

Como ya hemos comentado en otras ocasiones, tanto los platos preparados para llevar de Mercadona como su sección de comida preparada al momento "Listo para Comer" se han convertido en una importante fuente de ingresos para la empresa de Juan Roig. Sólo en 2025, la facturación conjunta de estas dos secciones alcanzó los 3.000 millones de euros, muy por encima de las ventas combinadas de Burger King y McDonald’s en España.

En el caso del servicio Listo para Comer, este ya está presente en 1.469 tiendas, tras haberlo incorporado en 210 supermercados a lo largo de 2025. De esta forma, la empresa dirigida por Juan Roig se ha convertido en un claro competidor de restaurantes y bares. Siendo cada vez mayor el gasto de la gente en comidas preparadas, en detrimento de los menús del día, y prefiriendo cada vez más personas acudir a los llamados "mercaurantes".