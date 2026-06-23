El Parlamento Europeo aprueba el euro digital

El euro digital cada vez está más cerca de convertirse en una realidad. Así, las autoridades europeas siguen avanzando en su proyecto para una versión digital de la divisa que emite el BCE. Si bien es cierto que desde el organismo han tratado de vender esta iniciativa como algo positivo, dada la supuesta transformación que supondrá para el sistema financiero y bancario, lo cierto es que también existen dudas y riesgos relacionados con su funcionamiento.

El euro digital sigue adelante

La Unión Europea acaba de dar un nuevo paso hacia la implementación definitiva del euro digital después de que este martes el Parlamento Europeo haya aprobado el euro digital. Concretamente, el Parlamento ha aprobado hoy en la Comisión de Economía el paquete legislativo de la moneda única para reforzar la aceptación y el acceso al efectivo en toda la Unión Europea y avanza en la creación de un euro digital disponible tanto online como offline. Al respecto, el Parlamento Europeo detalla que la votación del establecimiento del euro digital contó con 43 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención. De este modo, se espera además que antes de Navidad el euro digital esté aprobado definitivamente.

Esta decisión de la Comisión Europea supone un paso más hacia la implementación definitiva del euro digital. Lo cierto es que las autoridades europeas tienen la intención de lograr que, en los próximos años, la versión digital de la divisa sea ya una realidad. De hecho, como hemos informado en Libre Mercado, el pasado mes de octubre el BCE anunció la llegada del euro digital para 2029.

En este sentido, en Libertad Digital también hemos incidido en que, según las previsiones, los costes que asumirá el BCE por el desarrollo del euro digital ascenderán hasta los 1.300 millones de euros hasta la primera emisión. Del mismo modo, según las previsiones del organismo, los gastos operativos anuales desde 2029 alcanzarán los 320 millones de euros.

Así las cosas, en Libre Mercado hemos informado de que la Eurocámara votará en julio la puesta en marcha del nuevo dinero electrónico. Concretamente, la votación en el Parlamento de la UE se produciría entre el 6 y el 9 de julio. De esta forma, tras la votación el Parlamento tendría que iniciar junto con el Consejo de la UE los trámites finales para llevar a cabo la adopción definitiva del euro digital.

Al respecto, el eurodiputado del PP Fernando Navarrete ha asegurado que el objetivo del nuevo paquete legislativo es ampliar las opciones de pago de los ciudadanos, reforzar la resiliencia europea y garantizar que cada europeo pueda elegir libremente cómo realizar sus transacciones. "El objetivo no es empujar a nadie hacia una determinada forma de pago, sino ofrecer más opciones y preservar la libertad de elección", ha asegurado.

En este sentido, el eurodiputado ha explicado que "queremos que quien quiera seguir utilizando efectivo pueda hacerlo y que quien prefiera medios digitales disponga también de una alternativa europea y segura proporcionada por el Banco Central Europeo". Por ello, ha defendido que "el efectivo seguirá existiendo y seguirá siendo una opción real para todos los ciudadanos".