El PSOE quiere restringir quién puede participar en la elaboración de las normas de la UE

La elaboración de las normas europeas ha abierto un nuevo frente político en Bruselas. Socialistas y Verdes han impulsado en las últimas semanas distintas iniciativas encaminadas a endurecer las restricciones sobre la interlocución con determinados sectores económicos, mientras crece la controversia por los intentos de limitar la participación organizada de consumidores en las consultas públicas de la Unión Europea. El debate ha reabierto una cuestión de fondo: quién puede participar en la preparación de las normas comunitarias y hasta qué punto determinados actores deben quedar sometidos a un tratamiento especial.

Uno de los casos más recientes se ha producido en torno a la revisión de la Directiva de Productos del Tabaco (TPD). La Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo rechazó una propuesta impulsada por Socialistas y Verdes para endurecer las restricciones sobre las relaciones entre los eurodiputados y representantes vinculados al sector tabaquero. Los promotores de la iniciativa defendían reforzar las limitaciones existentes, mientras que sus detractores alertaron del riesgo de crear restricciones específicas para determinados sectores.

La iniciativa fue finalmente frenada, con el Partido Popular Europeo encabezando la oposición. Desde el PPE se advirtió de que introducir nuevas limitaciones planteaba "serias preocupaciones constitucionales e institucionales". El coordinador popular en la comisión, András Vincze, defendió que los eurodiputados "deben seguir siendo libres para determinar por sí mismos qué información necesitan y con quién interactúan para desempeñar sus responsabilidades democráticas".

La polémica se ha extendido además a Países Bajos, donde un grupo de médicos ha presentado una denuncia contra una iniciativa que ayuda a consumidores adultos a participar en una consulta pública abierta por la Comisión Europea. Los denunciantes sostienen que este tipo de campañas constituyen mecanismos "engañosos" y reclaman su limitación, mientras que sus defensores subrayan que las aportaciones se realizan a través de los canales oficiales habilitados por Bruselas.

La discusión ha desplazado así el foco desde el contenido de una regulación concreta hacia una cuestión más amplia: si determinados sectores económicos y los ciudadanos afectados por las normas deben tener la misma capacidad de participar en los procesos de consulta que otros actores políticos, científicos o asociativos. Y la cuestión no es menor, puesto que la Unión Europea aprobó más de 13.000 actos jurídicos entre 2019 y 2024, a través de reglamentos, directivas, decisiones y actos delegados sobre los cuales los Socialistas quieren limitar la capacidad de la sociedad civil de aportar ideas, sugerencias o críticas.

En este sentido, la Comisión abre cada año centenares de consultas públicas destinadas a recoger aportaciones antes de legislar y la mayoría de representantes del Parlamento Europeo que han rechazado la propuesta de los Socialistas lo ha hecho desde la consideración de que la controversia en torno a la TPD podría haber sentado un precedente tan relevante como preocupante, en la medida en que, a futuro, se normalizaría que Bruselas silencie, censure o limite de forma notable la capacidad de participar en sus procesos legislativos.