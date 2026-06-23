¿Está justificado el triunfalismo de Sánchez? Zapatero habló de la Champions League hasta 2008

Uno de los ejercicios de cinismo más repetidos por el gabinete de propaganda de Pedro Sánchez es el mantra de que la economía española va "como una moto". Escuchamos a diario al presidente y a sus ministros sacar pecho con cifras de afiliación al alza y presumir de un supuesto crecimiento histórico que habría enriquecido a las familias. Sin embargo, la realidad económica, esa que los ciudadanos padecen cada vez que acuden al supermercado o afrontan el pago de sus facturas, destruye por completo el relato oficial. Sánchez miente: la España real no está viviendo ninguna edad de oro; está sufriendo un empobrecimiento sistemático y silencioso.

El gran escudo argumental del sanchismo es la subida de los salarios corrientes. Es cierto que el salario medio bruto aumentó un 20,5% entre 2018 y 2025. Pero esta verdad a medias es la mayor de las trampas. Lo relevante para el bienestar de una familia no es el apunte nominal de su nómina, sino la capacidad de compra real que proporciona. Y es ahí donde el modelo gubernamental se destapa como una máquina de triturar rentas medias a través de una pinza letal: la voracidad fiscal y la inflación.

La asfixia impositiva de este Ejecutivo es inédita. Mientras los salarios brutos subían, la carga soportada por los trabajadores en concepto de IRPF y cotizaciones sociales se disparó un salvaje 37,6%. El tipo medio efectivo pasó del 19% al 21,7%. A través de la injusta "progresividad en frío" —la negativa del Ministerio de Hacienda a deflactar los tramos del impuesto para beneficiarse de la subida de los precios—, el Estado se ha apropiado de 35 de cada 100 euros del incremento salarial de los trabajadores.

Si a este expolio fiscal le sumamos una inflación acumulada del 22,5% en el mismo periodo, el resultado es demoledor. El poder adquisitivo neto real de los españoles ha caído un 4,9% desde que Sánchez llegó al poder. Al trabajador medio le faltan hoy, exactamente, 1.070 euros netos al año en el bolsillo para poder comprar lo mismo que compraba en 2018.

Mientras el Gobierno maquilla el desempeño general de la economía y presume de empleo —ocultando el peso del funcionariado y el truco estadístico de los fijos discontinuos—, las familias son sustancialmente más pobres. Llegar a fin de mes es hoy un ejercicio de equilibrismo, el ahorro se ha convertido en una quimera y los gastos esenciales en alimentación, energía y vivienda devoran los ingresos. La economía de una nación no se mide por el triunfalismo de un presidente acorralado por la realidad, sino por el nivel de vida de sus ciudadanos. Y los datos son contundentes: el sanchismo no genera riqueza, solo recauda a costa del bienestar de los españoles.