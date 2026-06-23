Fiasco en la reforma del Gobierno: las jubilaciones anticipadas vuelven a repuntar en 2026

El sistema de pensiones en España está, técnicamente, en quiebra. Por este motivo se explican las distintas reformas que se han llevado a cabo y el paulatino incremento de la edad mínima de jubilación exigida. De este modo, en un contexto de cambio demográfico, con el retiro de la generación del baby boom en el horizonte, la Seguridad Social se enfrenta al reto de cuadrar las cuentas.

Una de las soluciones impulsadas por el Gobierno para paliar esta situación reside en la transferencia de fondos desde la Administración General del Estado hacia la Seguridad Social. Sin embargo, el Ejecutivo ha tratado de recurrir también a distintos incentivos para que los trabajadores retrasen el momento de su jubilación. Este era uno de los objetivos de la reforma de 2022 de José Luis Escrivá. Sin embargo, su eficacia parece haber llegado a su límite máximo.

Crecen las jubilaciones anticipadas

La reforma del sistema de pensiones implementada por el Gobierno de Pedro Sánchez en el año 2022, cuando José Luis Escrivá todavía era el ministro del ramo, tenía por objetivo principal incentivar que los trabajadores retrasaran el momento de su jubilación. Como explicamos en Libertad Digital, el Gobierno basó esta reforma en revisar al alza los coeficientes reductores de la jubilación anticipada.

Seguridad Social

Como podemos comprobar a continuación, en el año 2022 se registraron un total de 122.243 jubilaciones anticipadas. Un año después, esta cifra ascendió hasta las 112.032 jubilaciones anticipadas. Del mismo modo, en 2024 el número de altas por jubilación anticipada fue de 108.968, mientras que un año después ascendieron hasta las 104.655 altas. Así las cosas, en el acumulado hasta abril, este año se han registrado ya 39.199 jubilaciones anticipadas.

Elaboración propia con datos de la Seguridad Social

En este contexto, durante el año 2022 la Seguridad Social registró un total de 327.872 altas por jubilación. Del mismo modo, en 2023 el número total de jubilaciones registradas fue de 326.949, mientras que en 2024 esta cifra ascendió hasta las 368.065 jubilaciones. Con todo, en 2025 se registraron un total de 375.324 jubilaciones y, en 2026, en el acumulado hasta abril, se han registrado 126.643 jubilaciones.

Lo más relevante es que, en términos proporcionales sobre el total de jubilaciones, este año se ha producido un repunte de las jubilaciones anticipadas. Concretamente, según se desprende de los datos proporcionados por la Seguridad Social, en el año 2022 las jubilaciones anticipadas representaron el 37,3% del total. En 2023, esta proporción había descendido hasta el 34,3%, y en 2024 siguió disminuyendo hasta el 29,6%. Así, en 2025 esta proporción cayó hasta el 27,8%. Sin embargo, en lo que va de año 2026, en el acumulado hasta abril, se ha registrado un incremento de la proporción de jubilaciones anticipadas sobre el total, habiendo crecido hasta el 31%, la cifra más alta desde 2023.

Claves de la reforma de Escrivá

En cualquier caso, lo cierto es que la reforma implementada por José Luis Escrivá en el año 2022 tenía por objetivo fomentar que un gran número de personas retrasara la edad de jubilación. Al respecto, tal y como explicó la Seguridad Social, gracias a esta reforma las personas que retrasan voluntariamente la jubilación recibirían un incremento económico en su pensión cuando finalmente se jubilaran.

Concretamente, el Gobierno daba la opción a los trabajadores de elegir entre tres opciones: recibir un porcentaje adicional del 4% por cada año completo cotizado después de cumplir la edad ordinaria de jubilación; recibir una cantidad "a tanto alzado por año cotizado" que dependería de los años que se haya cotizado cuando se llega a la edad de jubilación –que iba desde los 5.000 a los 12.000 euros–; o una combinación de ambas. Del mismo modo, el Gobierno explicaba que "quien demore la jubilación estará exento de cotizar a la Seguridad Social, salvo por incapacidad temporal".