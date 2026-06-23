Jóvenes españoles en la minería de Australia: "Gano el sueldo de cuatro personas con horario completo en España"

En los últimos meses, redes sociales como TikTok han mostrado un fenómeno cada vez más visible: jóvenes españoles que se marchan a Australia para trabajar en el sector minero, cobrando sueldos muy por encima de la media europea y mostrando capacidad de ahorro en poco tiempo. Vídeos de jornadas "bien pagadas", campamentos en mitad del desierto y cifras que, vistas desde España, parecen difíciles de creer.

Pero esa versión rápida y atractiva del trabajo contrasta con lo que cuentan quienes ya están dentro del sistema. Detrás del sueldo hay turnos de 12 horas, semanas aislados en campamentos y un acceso al empleo que, según explican, no es ni rápido ni sencillo.

Dos de esos jóvenes son Dylan, de Valencia, y Miriam, de Barcelona, que dejaron sus trabajos en España para aventurarse a trabajar en este oficio y conseguir un ahorro mucho mayor.

En el caso de Dylan, el salto a Australia no empezó directamente en la mina, sino como una decisión de cambio vital. "Yo vine a Australia porque quería un cambio, me notaba un poco estancado y quería probar un poco más", explica a Libre Mercado.

Su recorrido pasó primero por otros trabajos en el país hasta llegar al sector minero: "Empezó en Sídney, trabajando en hostelería, y luego ya sí que me mudé aquí. Me enteré de que había estos trabajos de minas". Sin embargo, Dylan nunca se había dedicado antes a algo parecido, ya que en España era profesor de inglés.

Miriam, en cambio, llegó casi por casualidad. Una charla informativa acabó cambiándole los planes: "Estaba trabajando como interina en un Tribunal Médico, dijeron algo sobre las minas y ahí se me encendió la bombilla". Lo que empezó como un plan temporal terminó alargándose, y es que ambos llevan ya alrededor de dos años en Australia. Ahora mismo se encuentran en la ciudad de Perth.

Un proceso complicado

Uno de los puntos en los que coinciden es que acceder a este tipo de trabajo no es tan inmediato como puede parecer en redes sociales. Dylan lo resume sin rodeos: "No es para nada fácil, en realidad". Factores como el carné de conducir y la necesidad de contactos dentro del sector condicionan mucho la entrada. "O bien conocer a alguien que esté trabajando allí dentro, o vas a estar esperando a que se abra una tanda", explica.

A pesar de lo complicado del proceso, según explica Dylan, no hace falta experiencia previa para empezar, aunque eso no significa que sea sencillo conseguir el puesto. Miriam también pasó por distintas fases dentro del sector antes de llegar a su puesto actual, desde trabajos más básicos hasta posiciones más técnicas.

12 horas, rutina extrema y vida en campamento

La realidad del trabajo en la mina dista mucho de la imagen exclusivamente positiva que a menudo se muestra en las redes sociales. Ambos hablan de turnos largos, aislamiento y rutinas muy marcadas. Dylan describe un día que empieza de madrugada: "Nos despertamos a las 4 de la mañana y trabajamos 12 horas diarias". Todo ello sumado al entorno, completamente remoto: "Estamos en mitad del desierto totalmente. No hay nada", afirma el joven.

La jornada está dividida entre desplazamientos, planificación rápida y horas continuas operando maquinaria: "12 horas del día estás dentro del camión, tú solo". En su caso, los turnos se organizan por semanas completas en el campamento y semanas de descanso, dependiendo de la empresa, de forma que el valenciano trabaja dos semanas seguidas y descansa una.

Dylan también explica que el trabajo no solo es exigente por las horas, sino por la organización de los turnos, ya que el sistema rota entre jornadas de día y de noche. En su caso, durante las dos semanas en el campamento puede empezar con turno diurno y, al terminar el ciclo, cambiar directamente a nocturno, manteniendo el mismo ritmo de 12 horas. "Por el día es de 5 y media de la mañana a 6 de la tarde, el de noche es de 5 y media de la tarde a 6 de la mañana. Misma operación, pero al revés", explica. Este cambio implica adaptarse constantemente al horario, con jornadas que se invierten por completo en función del turno asignado.

Miriam, aunque trabaja en un área distinta en las minas, coincide en la intensidad del ritmo. En su caso, explica que el sector no es homogéneo, sino que dentro del propio complejo minero conviven dos grandes tipos de trabajo: por un lado, el lado técnico, el de los mineros y operarios que trabajan directamente con la maquinaria y la extracción; y por otro, los puestos más vinculados a servicios y apoyo, como hostelería, limpieza o mantenimiento básico del campamento donde todos los trabajadores conviven.

En su caso, ha pasado por distintas funciones dentro de ese sistema. Empezó realizando tareas de hospitality en el campamento y, con el tiempo, pasó a un puesto de asistencia mecánica. Ahora describe una jornada exigente en horas, pero con momentos de menor carga real de trabajo: "Trabajo 12 horas al día, pero entre descanso, siempre acabo trabajando muchas menos horas de las que parece".

El sueldo, el gran atractivo del sector

Si hay un motivo que explica el interés creciente por este tipo de trabajos es el salario. Dylan describe una progresión clara dentro del sector: "Cuando estás operando máquinas, estás en 55 dólares la hora. Luego puedes subir a 60, 65, incluso 90 la hora". El valenciano lo compara directamente con España: "Estoy ganando el sueldo de cuatro personas con horario completo en España".

Por su parte, Miriam señala que le "están pagando 3.500 dólares a la semana". El resultado, en su caso, es una capacidad de ahorro muy elevada: "Estoy ahorrando 2.000 euros cada mes sí o sí", algo que en España sería prácticamente impensable, según comenta a este medio.

Comodidad, aislamiento y rutina

El otro gran pilar de esta experiencia es la vida en los campamentos, donde los trabajadores pasan semanas enteras. Dylan explica que la empresa cubre todos los gastos económicos y comodidades que necesiten, "desde los vuelos, la estancia, la comida, el transporte, todo…".

Pero también reconoce la otra cara de la realidad mientras está en su turno de dos semanas seguidas trabajando: "Estás encerradísimo". Además, describe el entorno como una "cultura minera" que considera "bastante deprimente". "El australiano medio trabaja en minas porque o bien tiene deudas o bien no tiene… tiene un estilo de vida muy caro, entonces es la única forma de poder permitirselo", explica Dylan.

Miriam matiza que la experiencia depende mucho del campamento asignado. En su caso actual, lo describe casi como una pequeña ciudad: "Es como un pueblecito, hay clases de pilates gratis, este campamento es genial".

Una realidad más dura de lo que se ve

Más allá del salario, ambos coinciden en que el trabajo tiene un impacto real en el día a día. Dylan es claro sobre la exigencia y afirma que es un trabajo "muy duro". Aunque reconoce el beneficio económico, también habla del coste personal: "Hay días que no quiero estar ahí", asegura. Uno de los factores más repetidos es la soledad durante las estancias en los campamentos.

Miriam, por su parte, destaca más el crecimiento personal que le ha supuesto la experiencia, aunque reconoce el cambio radical de vida: "Tengo que sobrevivir aquí, estoy sola y no me queda otra que tirar para adelante. Me ha hecho madurar mucho". Sin embargo, asegura de forma tajante que no quiere regresar a España: "A mí me encantaría quedarme. Y ahora estoy intentando luchar por la sponsor para poder quedarme".