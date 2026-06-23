La invasión del gusano soldado pone en riesgo el maíz gallego

La plaga del gusano soldado avanza por Galicia y amenaza uno de los cultivos más importantes para la ganadería de la comunidad. Este gusano cortador, conocido científicamente como Spodoptera exigua, se dedica a devorar hojas y ramas de las plantas y ahora mismo está provocando cuantiosos daños en las plantaciones de maíz de Galicia.

La situación preocupa cada vez más al sector agrario. Según ha alertado la asociación Unión de Uniones, la presencia de este insecto "se está generalizando" y afecta ya a un número creciente de comarcas gallegas. Además de las pérdidas de cosecha, las explotaciones deben asumir un importante incremento de costes para intentar contener la plaga.

La gravedad del problema ha llevado a la Consejería del Medio Rural a tomar medidas excepcionales. Tras reunirse este lunes con representantes del sindicato agrario, la consejera María José Gómez anunció que la Xunta ha decidido "flexibilizar al máximo" la frecuencia de aplicación de productos fitosanitarios para combatir el avance del insecto.

El maíz es un cultivo estratégico para Galicia, ya que buena parte de la producción se destina a la alimentación del ganado. Por ello, cualquier reducción de rendimiento tiene un impacto directo sobre las explotaciones ganaderas, que ya soportan elevados costes de producción.

Uso de drones

Los agricultores sostienen que una de las herramientas que podría ayudar a frenar la expansión de la plaga es el uso de drones para aplicar tratamientos fitosanitarios. Argumentan que esta tecnología permite reducir costes, llegar con mayor precisión a las parcelas y evitar daños sobre los cultivos.

Sin embargo, la autorización para estos tratamientos depende de la normativa europea. Gómez recordó que la petición fue trasladada hace meses al Ministerio de Agricultura y reclamó una mayor rapidez en las negociaciones con Bruselas. "Es muy importante autorizar esos tratamientos fitosanitarios para aplicar con drones", insistió.

El sector también reclama que Agroseguro amplíe sus coberturas para incluir este tipo de plagas emergentes. Tanto los agricultores como la Xunta consideran que fenómenos como el gusano soldado son cada vez más frecuentes y deberían estar contemplados en las pólizas agrarias para proteger la rentabilidad de las explotaciones.