La noche de San Juan llega con las sardinas más caras de los últimos años

Las hogueras ya están preparadas, las barbacoas empiezan a echar humo y miles de españoles volverán a celebrar la noche de San Juan con uno de sus rituales más arraigados: asar sardinas. Pero este año el pescado estrella de la verbena llega con una sorpresa bajo el brazo: su precio se ha disparado.

La fuerte demanda asociada al arranque del verano, una menor oferta de la habitual y el encarecimiento de los costes han llevado la cotización de la sardina a niveles inéditos desde antes de la pandemia. En las lonjas gallegas, el kilo se paga ya a una media de 1,66 euros, el precio más alto de los últimos años y el segundo más elevado desde el colapso del stock de sardina ibérica registrado en 2017.

La coincidencia de la víspera de San Juan con un lunes ha jugado además a favor de los pescadores. El grueso de la flota gallega ha aprovechado la situación para realizar al menos dos descargas antes de la gran noche y beneficiarse de unos precios especialmente atractivos.

Subidas del 66% en Mercamadrid

La subida también se deja sentir en los principales mercados mayoristas del país. El 19 de junio, la sardina alcanzó los 4,50 euros por kilo en Mercamadrid, frente a los 2,70 euros que marcaba en las mismas fechas del año pasado. El incremento supera el 66%, convirtiendo a la capital en el mercado donde más se ha encarecido este producto.

La tendencia es similar en el resto de grandes plataformas de distribución. En Mercavalencia el precio ha pasado de 3 a 4 euros por kilo en apenas un año, mientras que en Mercabarna ha subido de 3,20 a 3,30 euros y en Mercabilbao de 3,90 a 3,95 euros.

En conjunto, la media de los cuatro grandes mercados mayoristas españoles ha pasado de 3,20 euros por kilo en junio de 2025 a 3,94 euros este año. Es decir, una subida cercana al 23% con respecto al año pasado.

Más costes. Menos oferta

¿Por qué se ha encarecido tanto la sardina? El sector apunta a una combinación de factores. Desde la patronal pesquera Cepesca explican que "el coste de los envases ha aumentado alrededor de un 10%, mientras que el transporte se ha encarecido entre un 5% y un 10% según la ruta". A ello se suma una menor disponibilidad de pescado.

"Hay menos oferta de lo habitual para cubrir la demanda porque Portugal está dando menos sardinas y el Golfo de Cádiz también da menos, aunque más que otros años", señalan fuentes del sector. Tras varias semanas de mal tiempo, además, la llegada del buen clima ha impulsado el consumo en los municipios costeros justo cuando arranca la temporada alta.

La situación se ve agravada por las limitaciones pesqueras. Las embarcaciones de cerco del Cantábrico y el Noroeste disponen este año de una cuota de 9.420 toneladas de sardina ibérica, un 7% menos que en 2025. Aunque los barcos del Golfo de Cádiz han visto incrementada su asignación hasta las 7.005 toneladas.

Pese al fuerte aumento registrado en origen y en los mercados mayoristas, el impacto sobre el consumidor final está siendo algo más moderado. Los precios en pescaderías y supermercados rondan de media entre 6 y 7 euros por kilo, aunque con diferencias según la zona y el establecimiento.