Los datos económicos que se inventó Sánchez el día de la condena a prisión de Ábalos y Koldo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participó este lunes en el acto "España verde y digital. El impacto del Plan de Recuperación", celebrado en el Teatro Real de Madrid. En dicho evento, evitó referirse a la condena de Ábalos, Koldo y Aldama, y centró su atención en cuestiones económicas.

Según el presidente, "España es hoy la economía europea que más ha crecido desde los niveles precovid. Hoy somos el motor indiscutible del bloque de la moneda única. Con apenas el 10% del PIB, aportamos la quinta parte del crecimiento y creamos más de la mitad del empleo. Sólo en el último año, 600.000 nuevos puestos de trabajo ya acabamos de superar los 22,5 millones de afiliados a la Seguridad Social. La renta real de las familias ha aumentado un 8,4%; la pobreza y la desigualdad están en mínimos; y el Ibex 35 ha triplicado su valor, pulverizando todos los récords", explicaba Pedro Sánchez.

También ha sacado pecho por el uso de los llamados "fondos europeos" al afirmar que "gracias a los fondos Next Generation se han movilizado inversiones sin precedentes, destinadas a acelerar la transición hacia un modelo más verde, innovador y competitivo. España es la gran economía que más transferencias ha recibido en relación con su PIB: más de 60.000 millones de euros, cuando en las próximas semanas se materialice el sexto pago de los fondos".

Si bien podríamos analizar una por una todas las cuestiones tratadas por el presidente, nos detendremos en algunas de ellas.

No hay 22,5 millones de afiliados

Por ejemplo, en cuanto al dato de los 22,5 millones de afiliados a la Seguridad Social, la realidad es que no se trata de afiliados, sino de afiliaciones. Además, según los últimos datos disponibles (mes de mayo), el número de afiliaciones medias a la Seguridad Social se sitúa en 22.337.806, lejos de los más de 22,5 millones a los que se refería Pedro Sánchez.

Por otro lado, en lo que respecta al crecimiento de un 8,4% en la renta real de las familias, la realidad es bien distinta a la que expresa el líder socialista. Como ya tuvimos ocasión de explicar aquí, el asalariado español medio se lleva a casa hoy en día un poco menos en términos reales que en 1995, en concreto 157 euros menos. En el citado artículo explicamos como el crecimiento de la renta real disponible se debe, fundamentalmente, a que hay más personas trabajando y a que las pensiones públicas han aumentado especialmente desde la crisis de 2008.

En cuanto al uso de los fondos europeos, al presidente del Gobierno se le olvidó mencionar algunas cuestiones, como el hecho de que Adif sea una de las empresas que más dinero ha recibido de dichos fondos, siendo el servicio de trenes uno de los que peor rendimiento está dando en los últimos años. O que el propio Tribunal de Cuentas desveló que el Ejecutivo usó dinero de los fondos europeos para pagar las pensiones en noviembre de 2024, tal como contamos aquí.

Tampoco el Ibex 35 ha triplicado su valor desde su llegada

Por último, si analizamos la parte en la que afirma que "el Ibex 35 ha triplicado su valor, pulverizando todos los récords", observamos que realmente el índice se ha duplicado desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, y no triplicado. A fecha de 8 de junio de 2018 (Sánchez llegó a la Moncloa el 2 de junio), el Ibex 35 se encontraba en los 9.746 puntos, mientras que el 22 de junio de 2026 cotiza en los 19.542 puntos. Por tanto, el incremento es del doble, no del triple.

Así pues, para tratar de desviar la atención de los medios de comunicación del tema del día (y posiblemente de la semana), el presidente del Gobierno ha exagerado o directamente se ha inventado algunos datos sobre los "logros" de su mandato. Se trata de una legislatura que cada vez se le está haciendo más larga al líder socialista, ante la sucesiva aparición de escándalos de posible corrupción.