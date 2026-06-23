Hay una manera elegante de decir que algo mejora aunque empeore: hablar de ratios y callar los importes. El Banco de España ofreció en junio el ejemplo perfecto. La deuda de las Administraciones Públicas cerró el primer trimestre de 2026 en el 101,6% del PIB, 1,7 puntos menos que un año antes. Titular amable. Pero en la misma nota figura el otro dato: la deuda alcanzó 1,74 billones de euros -según el Protocolo de Déficit Excesivo, el dato que se notifica a Bruselas-, un récord histórico, 72.125 millones más que doce meses atrás, un 4,3% adicional.

Una ratio es un cociente: deuda dividida entre PIB. Puede caer por dos vías. Una, amortizando deuda. Otra, dejando que el denominador crezca más deprisa que el numerador. España practica la segunda: el pasivo no se reduce, aumenta. Lo que ocurre es que el PIB nominal, empujado por el crecimiento real -2,8% en 2025- y, sobre todo, por la inflación acumulada, infla la base de comparación y maquilla el peso relativo. Es la diferencia entre adelgazar y comprarse una báscula más generosa.

La inercia de los intereses

No es una objeción meramente contable. Mientras la ratio mejore por el efecto del PIB nominal, el Tesoro sigue emitiendo y el stock de deuda sigue subiendo en términos absolutos. Y a ese stock, que nunca se amortiza, hay que renovarlo vencimiento a vencimiento al tipo que marque el mercado. Ahí está la verdadera bomba de relojería: el tipo de interés medio de la deuda del Estado en circulación tocó suelo en el 1,64% en 2021 y desde entonces no ha dejado de subir -2,09% en 2023, 2,21% en 2024, 2,32% al cierre de 2025 y 2,41% en mayo de 2026-. El detalle por instrumentos es aún más elocuente: las letras pasaron de un tipo medio del -0,56% en 2021 al +2,13% en mayo de 2026, y los bonos, de prácticamente cero (0,003%) al 2,43%.

Esto es lo decisivo: lo que vence se emitió casi gratis en los años de tipos negativos, y lo que entra a sustituirlo cuesta dos puntos y medio. El coste medio sube con retardo y por inercia, aunque el BCE ya haya empezado a relajar su política, porque el stock heredado tarda años en repreciarse. Por eso el gasto en intereses no baja: repunta del 2,4% del PIB en 2025 al 2,5% en 2026. Y aquí reside la trampa: es la única gran partida del Presupuesto que no se gestiona. No se negocia, no se prioriza, no se recorta por Decreto; viene impuesta por las emisiones del pasado y los tipos de hoy. Cada euro que se la lleva es un euro que se detrae de sanidad, educación o inversión. El servicio de la deuda es la hipoteca silenciosa que se paga antes que cualquier otra prioridad, y obliga a estrechar todo lo demás.

El déficit y su núcleo persistente

El mismo procedimiento se repite con el déficit. El Gobierno celebra haber cerrado 2025 en el 2,2% del PIB, por debajo del compromiso con Bruselas. Cifra real, conviene reconocerlo. Pero un déficit dice poco sobre la salud subyacente de las cuentas si no se depura de factores transitorios. La pregunta técnica no es cuánto se desvió el saldo este ejercicio, sino cuánto se desviaría con la economía en su punto normal, sin ayudas extraordinarias ni ingresos coyunturales. Eso es el déficit estructural, y es el que de verdad mide si el Estado vive dentro de sus posibilidades.

Aquí el relato pierde brillo. La parte del déficit que no desaparece sola sigue siendo elevada y se reduce despacio. Las cifras de 2026 lo ilustran: el déficit previsto del 2,1% baja al 1,7% una vez excluidas las ayudas por las borrascas de febrero, lo que revela cuánto del ajuste depende de partidas no recurrentes más que de una mejora de fondo. Cuando el ajuste se apoya en lo que no se repetirá -catástrofes, devoluciones puntuales, ingresos extraordinarios-, el margen del año siguiente nace ya comprometido.

Y el gasto, mientras tanto, corre más de lo pactado. La Comisión Europea situó en junio a España: "En riesgo de incumplimiento" de su senda fiscal para 2026: el gasto neto crecería un 5,1% frente al 3,5% acordado, un desvío equivalente al 0,6% del PIB. La AIReF llega más lejos: aun cumpliendo los límites este año, advierte que a políticas constantes se rebasarían en 6 décimas de PIB en 2027 y en 9 en 2028. El cuadro de hoy se cuadra; el de mañana, no.

La factura aplazada

El horizonte largo es el verdadero juez. La AIReF proyecta que, sin cambios de fondo, la deuda pública escalará hasta el 123% del PIB en 2050, frente al 100,7% de cierre de 2025. El descenso que hoy se exhibe como logro convive con una trayectoria de fondo que apunta a más endeudamiento, no a menos. Cuando el viento de cola -crecimiento, inflación, fondos europeos por desembolsar equivalentes al 0,4% del PIB- amaine, lo que quede a la vista será el esqueleto estructural: un Estado que gasta de forma recurrente por encima de lo que ingresa de forma recurrente.

La exigencia, por tanto, es de honestidad analítica. Que se presente el 101,6% como un éxito sin mencionar que la deuda marca máximos absolutos, que el tipo medio de la deuda viva no deja de subir y que el esfuerzo estructural se aplaza no es gestión: es relato. Y lo esencial no conviene perderlo de vista: el coste de la deuda no es una partida que el Gobierno pueda recortar a voluntad. Es un compromiso ineludible que crece por inercia y que, al hacerlo, estrecha el espacio para todo lo demás. La aritmética fiscal tiene una virtud incómoda: no atiende a titulares. Tarde o temprano, el denominador deja de hacer el trabajo y alguien tiene que pagar la diferencia. Conviene que ese alguien no seamos, una vez más, los de siempre: las cuentas del mañana.