Sánchez propone a Ganuza para presidir la CNMC y a consejeros del PSOE, ERC y Sumar para colonizar el organismo

El Consejo de Ministros, a propuesta del vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha aprobado este martes la propuesta de nombramiento de Juan José Ganuza Fernández como presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), así como la de tres nuevos consejeros del organismo con un marcado perfil político: Carmen Balsa (PSOE), Marina Echebarría (Sumar) y Joan Capdevila (ERC).

Los candidatos deberán comparecer ante la Comisión de Economía y Transformación Digital del Congreso para, posteriormente, ser nombrados por Consejo de Ministros mediante Real Decreto, conforme a lo establecido en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC. El mandato es por un periodo de seis años sin posibilidad de reelección.

Doctor en Economía por la Universidad Carlos III

Juan José Ganuza Fernández (1968) es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Economía por la Universidad Carlos III. Completó su formación investigadora como postdoctoral en la University of California Los Angeles (UCLA) y en el reputado Institut d'Économie Industrielle de Toulouse, uno de los centros de referencia mundial en organización industrial y regulación.

Es catedrático de Economía y Empresa en la Universitat Pompeu Fabra, donde acumula cerca de tres décadas de trayectoria académica especializada en política de competencia, regulación de mercados, economía digital y contratación pública. Ha dirigido durante una década el Máster en Competencia y Regulación de Mercados de la Barcelona School of Economics, referente formativo en el ámbito regulatorio en España.

Cuenta con una amplia producción científica de impacto internacional y ha asumido responsabilidades editoriales en revistas especializadas de Economía Industrial. Desde 2014 dirige la División de Competencia y Regulación de Mercados en Funcas, donde ha liderado proyectos de investigación aplicada con incidencia directa en el diseño de políticas públicas.

Ya ha colaborado con la CNMC en otras ocasiones

Juan José Ganuza ha colaborado de forma continuada con la propia CNMC en seminarios y publicaciones especializadas. Actualmente ocupa el cargo de presidente del Área de Economía de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). El consejo de la CNMC se compone de diez miembros: un presidente, un vicepresidente y ocho consejeros. Los miembros del Consejo, y entre ellos el presidente y el vicepresidente, son nombrados por el Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta del ministro de Economía, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional, previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.

El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, podrá vetar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes natural a contar desde la recepción de la correspondiente comunicación. Transcurrido dicho plazo sin manifestación expresa del Congreso, se entenderán aceptados los correspondientes nombramientos.

El mandato de los miembros del Consejo es de seis años sin posibilidad de reelección. La renovación de los miembros del Consejo se hará parcialmente cada dos años, de modo que ningún miembro del Consejo permanezca en su cargo por tiempo superior a seis años.

Incluye en el Consejo a políticos de ERC, PSOE y Sumar

Carmen Balsa es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Alcalá de Henares (1990) y pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde 1992. Ha formado parte de gobiernos tanto del PSOE como del PP. Primero ejerció como directora del Gabinete de la Ministra de Educación y Ciencia entre 2006 y 2008, durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero; después, como vocal asesora en la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad entre 2014 y 2018, con Mariano Rajoy; y, finalmente, como directora del Gabinete de Nadia Calviño entre 2018 y 2021, bajo el Gobierno de Pedro Sánchez.

Joan Capdevila (1965) es licenciado en Veterinaria y cuenta con una sólida formación en gestión pública de alto nivel, acreditada mediante el Programa Ejecutivo en Gobernanza del Sector Público de Esade (2020-2021) y el Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación de Deusto Business School (2018-2019). También ha sido diputado en el Congreso por ERC entre los años 2016 y 2023.

Marina Echebarría Sáenz (1963) es catedrática de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, en la que ha desempeñado una larga carrera por más de 38 años ocupando diversos cargos académicos. Desde el año 2022 pertenece al partido político Sumar y ha desempeñado varios cargos relacionados con el movimiento LGBTIQ+.

Tanto en el caso de Joan Capdevila (ERC) como en el de Marina Echebarría (Sumar), es inevitable que sobrevuele la sospecha de un intento de colonizar las instituciones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, como ya ha hecho con otros organismos (RTVE, Correos, el Tribunal Constitucional, el CIS, etc.), y más aún después del expediente que la propia CNMC abrió a Red Eléctrica por una infracción "muy grave" relacionada con el apagón, algo que sentó muy mal en el organismo público.