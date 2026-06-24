Amsterdam&Partners iniciará un tour por España contra Hacienda: "No existe nada igual en otro país"

Que un bufete internacional del prestigio de Amsterdam & Partners haya tenido que desplegar una descomunal lona en la plaza de Chamartín para denunciar los desmanes de la Agencia Tributaria española no es solo una audaz campaña publicitaria. Es, ante todo, un síntoma inequívoco del estado de degradación institucional, arbitrariedad y absoluto desamparo legal que sufren los creadores de riqueza en nuestro país. El explícito lema escogido, «No te renta», condensa a la perfección el sentir de millones de ciudadanos atrapados en las redes de un fisco voraz que ha sustituido el principio de legalidad por la coacción y la confiscación pura y dura.

Resulta bochornoso, pero rigurosamente exacto, el diagnóstico que el abogado Robert Amsterdam ha lanzado con motivo de la presentación de su obra Hacienda y el Estado Dual: el miedo ciego que los ciudadanos españoles profesan a su Administración Tributaria no encuentra parangón en ninguna democracia occidental.

Llegar a afirmar que los letrados muestran mayor entereza jurídica frente a la Rusia de Vladímir Putin que ante el despotismo burocrático de la España actual debería hacer sonrojar a los responsables de nuestro Ministerio de Hacienda. Sin embargo, lejos de la rectificación, el Ejecutivo socialista persiste en alimentar una maquinaria que opera flagrantemente al margen del Estado de Derecho.

La clave de esta anomalía democrática se halla en el perverso sistema de incentivos que la propia lona publicitaria denuncia. Cuando a los inspectores de la Agencia Tributaria se les remunera mediante un opaco entramado de pluses y bonificaciones directas por volumen de liquidación, la justicia fiscal desaparece por completo.

El funcionario público deja de velar por el estricto cumplimiento de la ley para convertirse en lo que el propio bufete ha calificado acertadamente como un «depredador que se come lo que mata». Se incentiva así una persecución agresiva y asimétrica contra el administrado, donde impera la aberrante doctrina del «pagar para recurrir», una flagrante vulneración de la tutela judicial efectiva que asfixia financieramente a las víctimas del fisco antes siquiera de que un tribunal independiente pueda darles la razón.

El expolio fiscal en España ha dejado de ser un mero debate de tipos impositivos para transformarse en un problema moral y de supervivencia civil. Es una urgencia democrática acabar con el mafioso sistema de los bonus y con la opacidad reglamentaria que ampara la impunidad inspectora. Que la lona de Chamartín sirva para alertar al mundo de que, bajo este Gobierno, trabajar, invertir y producir en España, sencillamente, ya no renta.