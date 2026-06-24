Bernie Sanders quiere expropiar el 50% de las empresas de IA para regalar 1.000 dólares a cada estadounidense

Un viejo conocido de la política estadounidense como Bernie Sanders, quien actualmente ocupa el cargo de senador por el estado de Vermont, ha vuelto a aparecer en la escena pública después de que una de sus propuestas haya causado revuelo en Estados Unidos. El veterano político socialista ha propuesto que cada estadounidense reciba 1.000 dólares al año a través de un nuevo impuesto a las empresas dedicadas a la Inteligencia Artificial (IA).

Tal y como informó en exclusiva la agencia de noticias Associated Press en Estados Unidos, la idea de Bernie Sanders consistiría en la creación de un fondo soberano de inversión a través del impuesto del 50% que se aplicaría a las empresas de IA que alcancen los 200 millones de dólares en ventas anuales de IA. Además, cualquier nueva empresa de IA que alcance ese umbral también estaría sujeta a este impuesto.

Un impuesto del 50% a las empresas de IA

A partir de ahí, se crearía un fondo soberano de inversión (similar al de otros países del mundo) que, según las propias estimaciones de Sanders, tendría un valor aproximado de 7.000 billones de dólares. La diferencia entre el impuesto de Sanders y un impuesto tradicional es que a las empresas se les exigiría transferir acciones en lugar de dinero. Es decir, si una empresa dedicada a la IA factura 200 millones o más, el 50% de sus acciones pasan a pertenecer al Estado.

Por último, en cuanto al funcionamiento de este impuesto, la citada agencia explica que "se crearía una comisión independiente de siete miembros, nominada por el presidente y confirmada por el Senado, que administraría el fondo y utilizaría sus derechos de voto para bloquear decisiones que perjudiquen al pueblo estadounidense y para impulsar políticas que lo beneficien".

Para repartir 1.000 dólares a cada ciudadano

Según Sanders, un dividendo anual del 5% del fondo proporcionaría pagos directos de más de 1.000 dólares a cada estadounidense. En palabras del senador independiente (no forma parte de ningún partido político), "el público debe tener una participación importante para garantizar que no ocurran cosas terribles a la gente común y corriente, y que, de hecho, la IA beneficie a la gente común y corriente, en lugar de perjudicarla. No vamos a perder dinero, incluso si la burbuja estalla. Creemos que esto es lo mejor que podíamos hacer en este momento, y sin duda es un gran paso adelante con respecto a otorgar poder unilateral y total a un puñado de multimillonarios".

El senador por Vermont piensa que esta idea podría gustar incluso a personajes como Sam Altman (CEO de OpenAI) o Donald Trump. En palabras de Bernie Sanders "creo que gente como Sam Altman y Trump, que podrían simpatizar con esto, están diciendo: ‘Bueno, miren, estamos ganando muchísimo dinero, así que vamos a ser buenos y tal vez le compremos el voto al público. Le devolveremos el 5% de nuestras ganancias al gobierno’".

En el improbable caso de que una medida como la de Sanders prosperara, sería una forma de poner palos en las ruedas del crecimiento de la Inteligencia Artificial. Si basta con que una empresa dedicada a la IA triunfe para que el Estado se quede con el 50% de sus acciones, lo más lógico es que las inversiones en este sector se reorienten hacia otros activos que ofrezcan mayor rentabilidad y seguridad a los inversores. Además, resulta cuando menos cuestionable que una comisión formada por personas elegidas a dedo por políticos vaya a hacer un uso correcto de tantos billones de dólares.