La Dirección General de Tributos aclara qué ocurre cuando un propietario vende una vivienda habitual que previamente ha destinado al alquiler vacacional. De este modo, el organismo detalla por qué un propietario de vivienda de más de 65 años no puede beneficiarse de la exención en el IRPF al vender el inmueble. Concretamente, a través de una reciente consulta vinculante, la Dirección General de Tributos analiza si el arrendamiento turístico, aunque sea esporádico, puede hacer perder la consideración de vivienda habitual y, con ello, el acceso a la exención en el IRPF de la ganancia patrimonial obtenida en la venta.

Exención del IRPF

En una consulta planteada ante la Dirección General de Tributos el pasado 7 de mayo, un ciudadano de más de 65 años, que posee una vivienda desde el año 2011 que ha utilizado como residencia habitual, si bien la alquiló en tres ocasiones durante el año 2023 por periodos cortos de tiempo, consultaba al organismo "si el hecho de haber alquilado ocasionalmente la vivienda que había alcanzado la consideración de habitual le haría perder por dicha causa tal condición".

Al respecto, el organismo explica que "la transmisión del inmueble objeto de consulta generará en el consultante una ganancia o pérdida patrimonial, al producirse una variación en el valor de su patrimonio". Por ello, la Dirección General de Tributos incide en que, en este escenario, la vivienda "estará sujeta al impuesto", en referencia al IRPF. De hecho, el organismo destaca que "esta ganancia o pérdida patrimonial vendrá determinada por la diferencia entre los valores de adquisición y de transmisión".

En este sentido, el organismo recuerda que la Ley del IRPF establece que el valor de adquisición se conforma mediante la suma del importe real por el que dicha adquisición se hubiere efectuado y el coste de las inversiones y mejoras efectuadas en los bienes adquiridos y los gastos y tributos inherentes a la adquisición. Por su parte, el valor de transmisión "será el importe real por el que la enajenación se hubiese efectuado".

Con todo, el organismo detalla cómo el artículo 36 de la Ley del IRPF establece que "cuando la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas del artículo anterior, tomando por importe real de los valores respectivos aquéllos que resulten de la aplicación de las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sin que puedan exceder del valor de mercado". Sin embargo, sí admite que el artículo 33 de la ley "dispone que estarán exentas del Impuesto las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto "con ocasión de la transmisión de su vivienda habitual por mayores de 65 años o por personas en situación de dependencia severa o de gran dependencia".

En cualquier caso, el organismo asegura que "el hecho de destinar la vivienda al alquiler vacacional excluiría la consideración de la misma como habitual para el consultante desde la fecha en que se procedió a dicho arrendamiento (...) como consecuencia del incumplimiento de las exigencias anteriormente mencionadas de residencia continuada y carácter permanente". Pero aclara que "dicha pérdida de la condición de vivienda habitual no implica necesariamente la imposibilidad de aplicar la exención".

Concretamente, según explica el organismo, la ley aclara que "el apartado 3 del mismo artículo 41 bis del RIRPF dispone que, a los exclusivos efectos de la aplicación de dicha exención, "se entenderá que el contribuyente está transmitiendo su vivienda habitual cuando, con arreglo a lo dispuesto en este artículo, dicha edificación constituya su vivienda habitual en ese momento o hubiera tenido tal consideración hasta cualquier día de los dos años anteriores a la fecha de transmisión".

Por lo tanto, la Dirección General de Tributos detalla que "de haberse producido la transmisión dentro del plazo de dos años desde la fecha en que dejó de tener la consideración de habitual, (...), se cumpliría el referido requisito y resultaría de aplicación dicha exención". En este sentido, el organismo asegura que "de no haberse producido la venta en tal término, el consultante deberá volver a residir en la vivienda durante un plazo de tres años, o durante un plazo inferior en el supuesto de fallecimiento del contribuyente o concurrencia de las circunstancias que necesariamente exijan el cambio de domicilio".