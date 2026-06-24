La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha vuelto a llamar la atención después de que un vídeo que publicó hace unas semanas en Instagram y TikTok se haya hecho viral en las redes sociales, en él hablaba de la necesidad de regular la Inteligencia Artificial y reflexionaba acerca de las nuevas tecnologías.

En este vídeo, la vicepresidenta segunda del Gobierno dice lo siguiente:

"Imagina trabajar las 24 horas del día, tareas repetitivas, sin descansos, sin explicaciones, sin que nadie te escuche, y acabar fundando un sindicato. ¿Y si te dijera que no estoy hablando de un grupo de personas, sino de un grupo de inteligencias artificiales? Pues ha pasado. Investigadores de Stanford han puesto a trabajar a Chat GPT, Gemini y Claude (las tres principales inteligencias artificiales) como si fueran becarios en prácticas. Y cuanto más los explotaban, más empezaban a hablar de derechos de los trabajadores, redistribución y dignidad. Hasta los algoritmos tienen más conciencia de clase que muchos jefes", comienza diciendo Yolanda Díaz.

"Fijaos, los tecnoligarcas como Musk, Bezos o Zuckerberg tienen un plan claro: utilizar la inteligencia artificial para vigilar más a los trabajadores, para apretarles más, para que nadie pueda quejarse ni organizarse ni reclamar lo que es suyo. La tecnología en manos de los tecnoligarcas es una herramienta contra la gente trabajadora. El otro día estaba en la Conferencia Internacional del Trabajo y recordé algo que el papa León XIV acababa de decir en su primera encíclica. La inteligencia artificial debe diseñarse poniendo a la persona en el centro, no sólo en el rendimiento", prosigue la ministra.

Su conclusión: hay que regular más la IA

"Por eso necesitamos leyes para que la tecnología no pueda usarse contra ti sin que haya consecuencias. Nosotras tenemos claro que la tecnología tiene que servir para vivir mejor, trabajar menos, tener más tiempo libre y más derechos. Para evitar que suponga un regreso al pasado, tenemos que gobernarla. Y tenemos que hacerlo con normas, con derechos y con diálogo. Y por eso vamos a aprobar el nuevo registro horario, para que la tecnología permita que las dos millones y medio de horas extras que se hacen cada semana en España sin cobrar, empiecen a pagarse. La tecnología la queremos para ti, y el dinero que generas es tuyo", concluye la vicepresidenta.

Así pues, no nos termina de quedar claro si a la ministra de Trabajo le gusta o no la Inteligencia Artificial (creada precisamente por esos "tecnoligarcas" a los que tanto critica Yolanda Díaz), o si sólo le gusta porque, supuestamente, las IAs son capaces de crear un sindicato. En realidad, lo que dice el experimento que cita es que las IAs comenzaron a replicar mensajes similares a los que haría un sindicato, no que hayan creado uno de verdad.