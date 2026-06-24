El exgerente del PSOE en la época de Ábalos recolocado en la empresa nacional de uranio se gastó 90.000 euros en viajes

El exgerente de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE durante la etapa de José Luis Ábalos, Mariano Moreno Pavón, gastó en viajes oficiales exactamente 90.054,66 euros como presidente de Enusa, la sociedad mercantil estatal encargada del ciclo del combustible nuclear. En paralelo, los pagos en cursos para el máximo responsable sumaron 25.720,83 euros.

Libre Mercado ha accedido en exclusiva al documento de resolución emitido por el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda tras una solicitud amparada en la Ley de Transparencia, documento que lleva la firma de Vicente Javier López López, director de Sostenibilidad y Comunicación de la entidad. Las cifras corresponden al periodo comprendido entre enero de 2022 y diciembre de 2025, último ejercicio con datos consolidados disponibles en el momento de la contestación.

Moreno Pavón fue cesado como gerente de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en octubre de 2021, tras cuatro años al frente de la gestión económica y financiera del partido. El nombramiento como presidente de Enusa se produjo el 12 de enero de 2022, casi tres meses después de su salida de Ferraz. Durante 2025, el salario anual del directivo fue de 249.116,73 euros brutos y 146.832,16 euros netos, según las cifras publicadas en el portal de transparencia de la propia empresa.

Desplazamientos y trayectos oficiales

Los 90.054,66 euros en desplazamientos se distribuyeron de la siguiente manera por ejercicios: 15.044,22 euros en 2022 (20 trayectos), 27.395,14 euros en 2023 (23 trayectos), 21.283,44 euros en 2024 (26 trayectos) y 26.331,86 euros en 2025 (18 trayectos). En total se registraron 87 movimientos.

La compañía no facilitó el desglose por conceptos de manutención, alojamiento o transporte, limitándose a informar del importe global por cada fecha y destino.

Los cinco trayectos de mayor importe fueron:

22 de mayo de 2023, Estados Unidos: 9.255,92 euros

23 de febrero de 2025, Argentina y Brasil: 7.635,82 euros

7 de julio de 2024, Estados Unidos: 7.003,60 euros

13 de febrero de 2022, Estados Unidos: 6.546,21 euros

14 de marzo de 2024, China: 6.236,14 euros

No obstante, resulta especialmente llamativo el gasto acumulado por Mariano Moreno Pavón en sus viajes oficiales a Juzbado, una localidad de Salamanca con 176 habitantes, donde se encuentra la principal fábrica de combustible nuclear de Enusa. Entre 2022 y 2025, los 20 desplazamientos registrados a esta localidad suman un total de 7.189,93 euros.

Programas de capacitación y cursos

Los gastos en formación ascienden a 25.720,83 euros y corresponden a distintos programas a lo largo de varios ejercicios. Los de mayor cuantía fueron:

Inglés para directivos e inglés técnico en terminología nuclear (2022-2026): 10.560 euros

Programa de alta dirección en digital business (2022): 7.425 euros

Curso de tecnologías disruptivas (2023): 2.640 euros

Programa híbrido de IA para la productividad (2024): 1.791 euros

Curso Metaverso (2023): 1.134 euros

Otros cursos de menor importe incluyen introducción al mercado de la electricidad, liderazgo en prevención de riesgos laborales, revolución de ChatGPT e IA generativa, prejuicios y sesgos, o cumplimiento normativo.

Historia de Enusa desde la llegada de Sánchez contada por **Libertad Digital**

Al poco tiempo de llegar Sánchez a la Moncloa, el presidente del Gobierno relevó al máximo dirigente de Enusa, un ingeniero industrial que llevaba desde 1998 en ese puesto, por José Vicente Berlanga Arona, un filósofo con nula formación nuclear. Un año después, en junio de 2019, se detalló que el nuevo máximo responsable percibía un salario diario de 600 euros. La empresa pasó tres años a un perfil bajo y hasta que el proyecto para la extracción de uranio en territorio nacional fue sepultado definitivamente en septiembre de 2022. En enero de 2023 se anunció la fabricación de combustible nuclear destinado a centrales de diseño ruso instaladas en Europa no dependieran de Putin, con el objetivo de reducir dependencias energéticas y en noviembre de 2024 se empezó a vender el material de este proyecto.

En octubre de 2018, Leire Díez se incorporó a Enusa como responsable del departamento de Comunicación, permaneciendo en el cargo hasta diciembre de 2021 y percibiendo durante ese período 106.204 euros de salario más 1.626 euros en dietas de viaje. El nombramiento de Mariano Moreno Pavón como presidente se formalizó el 22 de diciembre de 2021, tras su cese como gerente del PSOE a mediados de 2021, lo que supuso un intervalo de varios meses entre ambas responsabilidades. En octubre de 2025 se reveló que el Gobierno no había informado públicamente del pasado como gerente socialista en el momento de su ascenso a la presidencia de Enusa con una retribución anual cercana a los 245.000 euros. Ese mismo mes se produjo la citación judicial de Mariano Moreno y de una trabajadora de Ferraz en el marco de las investigaciones sobre pagos en metálico vinculados al caso Koldo y Ábalos. También en octubre de 2025 se publicó que Adriana Lastra y María Jesús Montero "se obcecaron" en la colocación de Moreno al frente de la compañía pese a su perfil. A finales de octubre de 2025 compareció ante una comisión del Senado y optó por guardar silencio sobre determinados extremos por respeto a las actuaciones del Tribunal Supremo. En abril de 2026 el exgerente negó ante el Supremo el uso de "chistorras" en la sede del PSOE: "Nunca pedimos billetes de 500 euros al banco".