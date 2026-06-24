Elon Musk lleva su red Starlink al primer avión español con internet gratis

El primer avión de la aerolínea española equipado con el servicio de conexión a internet de alta velocidad proporcionado por Starlink despegó la pasada noche desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con destino a la ciudad brasileña de São Paulo. De esta manera, la compañía se ha convertido en la primera aerolínea española en ofrecer este servicio a sus clientes, marcando un hito en la modernización de las telecomunicaciones durante los vuelos transoceánicos.

La tecnología desplegada a bordo ha sido desarrollada por SpaceX, la influyente compañía aeroespacial fundada por el empresario Elon Musk. El sistema se apoya en una vasta constelación de satélites de órbita baja terrestre, lo que permite reducir drásticamente la latencia en comparación con los sistemas de conexión tradicionales. Gracias a esta arquitectura de vanguardia, la red es capaz de soportar la conexión simultánea de múltiples dispositivos sin que la estabilidad del servicio se vea comprometida.

Una de las grandes novedades de este lanzamiento es que el acceso será completamente gratuito para todos los pasajeros, sin importar la cabina en la que viajen. Los usuarios podrán disfrutar de un ancho de banda que alcanza velocidades de hasta 500 megas. Esta capacidad técnica facilita que los viajeros realicen tareas que requieren un alto consumo de datos, tales como la realización de videollamadas, el disfrute de videojuegos en línea o la reproducción de eventos transmitidos en directo, ofreciendo así una experiencia muy similar a la que tendrían en el salón de sus hogares.

Además de la velocidad, la aerolínea ha querido destacar la continuidad de su prestación técnica. El acceso a la red satelital estará disponible durante todo el trayecto. Esta modalidad, conocida en el sector aeronáutico como gate-to-gate, permite a los usuarios permanecer conectados desde el mismo instante en el que acceden a la aeronave hasta que desembarcan en su destino final, eliminando los molestos cortes de señal que solían producirse durante las maniobras de despegue y aterrizaje.

La implementación de este novedoso estándar de calidad es el resultado directo del acuerdo estratégico rubricado por el grupo IAG, matriz corporativa de la firma, el pasado mes de noviembre. La corporación aeronáutica ha trazado un ambicioso plan de modernización de su flota para el futuro más inmediato. Según las estimaciones oficiales, el despliegue progresivo de estas antenas receptoras se llevará a cabo a lo largo de los próximos dos años, de forma que la totalidad de los aparatos de largo y corto radio acaben disponiendo de esta conectividad.

Con este movimiento, la compañía no solo mejora sustancialmente la comodidad de sus clientes, sino que se posiciona a la vanguardia tecnológica del sector aéreo europeo. En un mercado cada vez más competitivo, ofrecer un entorno plenamente conectado se ha convertido en una prioridad absoluta para fidelizar al viajero de negocios y al turista contemporáneo, que demandan poder seguir trabajando o disfrutando de su ocio digital a miles de metros de altitud sin restricciones.