Garamendi se presentará a la reelección para un tercer mandato como presidente de CEOE

Antonio Garamendi ha anunciado este miércoles que se presentará a la reelección para un tercer mandato como presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), cargo que ocupa desde 2018. El dirigente empresarial ha avanzado su decisión durante la tercera jornada del seminario organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en un contexto marcado por el inicio del proceso electoral de la patronal.

Garamendi confirmó así su intención de continuar al frente de la principal organización empresarial española después de que trascendiera que había decidido poner en marcha el procedimiento previo a las próximas elecciones internas. Para ello, la CEOE ha convocado una reunión de su Comité Ejecutivo y de su Junta Directiva para el próximo 1 de julio, una cita que servirá para activar formalmente el calendario electoral.

Inicio del proceso electoral

La convocatoria de los órganos de gobierno de la CEOE representa el primer paso para organizar la renovación de la presidencia de la organización. Aunque el calendario definitivo todavía no se ha concretado, la decisión de reunir al Comité Ejecutivo y a la Junta Directiva anticipa el comienzo de los trámites necesarios para celebrar los comicios.

La patronal empresarial debe determinar en las próximas semanas los plazos y procedimientos que regirán la presentación de candidaturas y la celebración de las votaciones. En este contexto, el anuncio de Garamendi despeja una de las principales incógnitas sobre el proceso, al confirmar que buscará renovar su mandato.

Inicialmente, las elecciones a la presidencia de la CEOE estaban previstas para el próximo mes de noviembre. Sin embargo, la activación anticipada del proceso electoral abre la puerta a un adelanto de la convocatoria. De este modo, los comicios podrían celebrarse finalmente entre septiembre y octubre, aunque la fecha definitiva deberá ser aprobada por los órganos competentes de la organización.

En cualquier caso, lo cierto es que la reunión prevista para el 1 de julio será clave para concretar el calendario y definir los siguientes pasos del proceso. A partir de ese momento se conocerán los plazos oficiales para la presentación de candidaturas y la organización de las elecciones.

Posible tercer mandato

El actual presidente de la patronal accedió al cargo en 2018, cuando se impuso en unas elecciones a las que concurrió como único candidato. Desde entonces ha liderado la organización empresarial durante dos mandatos consecutivos. Su continuidad al frente de la organización dependerá ahora del desarrollo del proceso electoral y de las candidaturas que puedan presentarse una vez se abra oficialmente el plazo correspondiente.