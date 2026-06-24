Inditex y Mercadona lideran la reputación empresarial frente al hundimiento de Renfe, Correos y Red Eléctrica

Inditex y Mercadona han vuelto a liderar el ranking de empresas con mejor reputación de España según el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco). En la 26ª edición de Merco Empresas y Merco Líderes, recién publicada, el empresario mejor valorado ha sido Juan Roig, seguido de Ana Patricia Botín. Tanto en el ranking de empresas como en el de líderes, empresas públicas como Red Eléctrica o Renfe han obtenido una mala puntuación, situándose en la parte baja de la tabla.

Dicho ranking, elaborado a partir de una encuesta inicial a más de 1.300 directivos de alto nivel a la que se suman las opiniones de expertos especializados (analistas financieros, periodistas económicos, consumidores, catedráticos, etc.) y diversos indicadores objetivos de méritos (económicos, de talento, sostenibilidad, etc.), ha puesto de manifiesto la notable distancia que existe en reputación entre las grandes empresas privadas y las grandes empresas públicas.

Las empresas públicas, entre las peor puntuadas

Por un lado, en cuanto al ranking de empresas con mejor reputación tenemos un top-5 compuesto por Inditex (con 10.000 puntos, la máxima puntuación posible), Mercadona (con 9.003 puntos), Grupo Social Once (con 8.172 puntos), Repsol (con 7.713 puntos) e Iberdrola (con 7.705 puntos). Por otro lado, para encontrar a la primera empresa pública de todo el ranking, y la mejor posicionada, tenemos que ir hasta el puesto 44, donde nos encontraremos con Aena (con 5.128 puntos). La segunda empresa pública mejor posicionada es Correos con tan sólo 1.892 puntos, en el puesto número 113. Le sigue Metro de Madrid en el puesto 130 con 1.766 puntos, Renfe en el puesto 135 con 1.730 puntos y, por último, en cuanto a empresas públicas, tenemos a Red Eléctrica en el puesto 193, con sólo 1.202 puntos.

En el caso de las empresas públicas, Aena ha pasado del puesto 51 en 2025 al puesto 44 en la actualidad, Correos ha descendido del puesto 101 del año pasado al actual 113. Metro de Madrid ha caído una posición respecto a 2025, Renfe se ha desplomado del puesto 65 en 2025 al 135 actual, y Red Eléctrica es la única que ha mejorado, al pasar del puesto 197 al 193. Como vemos, sólo una empresa pública se cuela entre las 100 empresas en España con mejor reputación.

Beatriz Corredor está en el penúltimo puesto

En el ranking de líderes empresariales con mejor reputación, el top 5 lo componen Juan Roig (con la puntuación máxima de 10.000 puntos), Ana Patricia Botín (9.347 puntos), Amancio Ortega (9.283 puntos), Marta Ortega (8.426 puntos) e Ignacio Sánchez Galán (7.427 puntos). Por el contrario, para encontrar al primer líder de una empresa pública hay que bajar hasta el puesto 69, ocupado por Maurici Lucena (Aena) con 4.299 puntos. En el puesto 99 aparece Beatriz Corredor (Red Eléctrica) con 3.425 puntos. El resto de líderes de empresas públicas quedan fuera del ranking, ya que el corte se establece en 3.000 puntos.

Si observamos la evolución de los dos líderes de empresas públicas, vemos que Beatriz Corredor se mantiene en el puesto 99 (sobre 100), mientras que Maurici Lucena ha mejorado notablemente, al pasar del puesto 80 del año pasado al actual 69.

Este ranking establece una clara distinción entre la calidad no sólo de las empresas privadas y públicas, sino también entre sus líderes. Queda patente que mientras empresas como Inditex y Mercadona, con Ortega y Roig a la cabeza, destacan por su buena gestión durante años, por el otro lado tenemos que empresas públicas que ofrecen un servicio deficiente como son Correos, Renfe o Red Eléctrica acaban obteniendo también una mala puntuación en este ranking, así como aquellas personas encargadas de gestionar dichas instituciones públicas.