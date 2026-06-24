Influencer de Cáritas: una mujer se hace viral presumiendo de conseguir los bonos para comida

Mientras España sigue llevando a cabo un proceso de regularización masiva de inmigrantes irregulares que ya supera las 900.000 solicitudes, en las últimas horas se ha viralizado un vídeo de una colombiana que apenas lleva dos meses en el país presumiendo de recibir un bono de Cáritas para hacer la compra en un supermercado.

Como decíamos, una mujer llamada Dayka (así se presenta en redes sociales) publicó este martes un vídeo en su cuenta de TikTok (@soydaykaa), que tiene más de 6.400 seguidores, donde explicaba con entusiasmo en qué consiste el bono de ayuda que está recibiendo de Cáritas para hacer la compra en el supermercado.

Este es el vídeo que publicó:

"Hoy quiero que nos acompañes a recoger los bonos de ayudas que nos brinda Cáritas aquí en España cada 15 días. Así que mientras llegamos les cuento un poquito de qué se trata. Estos bonos la verdad que han sido una gran ayuda porque es un complemento que utilizamos para hacer nuestra compra. Son ayudas muy humanas que existen para apoyar a las familias que lo necesitan durante ciertas etapas. Además, Cáritas también brinda otras opciones como ropa de segunda mano y en algunas ocasiones ropa que no se ha usado y que tiene etiquetas", comienza diciendo Dayka.

"Cáritas también da ropa de segunda mano y hasta ropa sin usar"

"En otro vídeo les cuento más sobre este tema de Cáritas, y por otro lado les muestro esto, esto son los bonos, ya los reclamamos, son cuatro y son redimibles (intercambiables) en tiendas Consum o Charter. Ahora sí, vamos directos al Consum. Estas fueron algunas de las cosas que compramos. Como vivimos en un piso compartido, tenemos que organizarnos muy bien con la compra porque el especio que tenemos es limitado. Pero tiene su lado bueno porque compramos sólo lo necesario y evitamos desperdiciar comida. Gastamos un total de 40,52 euros y ahora vamos a casa a organizar todo", acaba explicando esta mujer.

El vídeo en cuestión, que tiene los comentarios desactivados, ya ha superado las 67.000 visualizaciones y es uno de los más vistos de su cuenta. Lo que más llama la atención del vídeo es cómo explica el funcionamiento de la ayuda de Cáritas con un estilo muy similar al de las grandes influencers, a pesar de contar todavía con solo unos pocos miles de seguidores.

En otros vídeos de su perfil se puede ver cómo se mudó a España el pasado 26 de abril de este mismo año, cómo vive en Valencia en una habitación junto con su pareja y su hijo pequeño, y también cuenta que actualmente está trabajando como limpiadora por horas, según uno de sus últimos vídeos. Tal y como se puede apreciar tanto en su cuenta de TikTok como en la de Instagram, prácticamente todos los vídeos que ha publicado se centran en narrar el proceso desde que ella y su familia llegaron a España hasta la actualidad.