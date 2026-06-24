La intervención del mercado del alquiler en Barcelona sigue acumulando evidencias del fracaso de las zonas tensionadas. Dos años después de la entrada en vigor de los controles de precios, las estadísticas reflejan una aparente caída de las rentas medias, pero un análisis más detallado revela que ese ajuste no se está produciendo por una bajada real de los precios, sino por una reducción de la superficie y de la oferta disponible.

Así lo explica Carlos Balado, investigador de OBS Business School, que advierte de que la reducción de la renta media "esconde una realidad muy distinta". Aunque el alquiler medio ha bajado un 4,8% desde la aplicación de los topes, el precio por metro cuadrado se sitúa en 16,56 euros y permanece prácticamente en los mismos niveles que antes de la intervención.

La explicación está en el tamaño de las viviendas que llegan al mercado. Según Balado, la superficie media de los pisos alquilados ha caído cerca de un 5%, hasta los 71,4 metros cuadrados. "Los inquilinos no pagan menos por lo mismo, sino que reciben menos por algo parecido", resume el experto.

La conclusión es que la caída de la renta media responde a que se alquilan viviendas más pequeñas, no a que el coste real de la vivienda se haya reducido. "Lo que baja no es el precio del metro cuadrado, sino el tamaño de la vivienda que se alquila", señala.

El fenómeno encaja además con lo que Libre Mercado ha venido documentando durante los últimos meses. Distintos estudios han constatado que la regulación ha provocado una fuerte reducción de la oferta de alquiler en Cataluña, especialmente en Barcelona, donde el número de viviendas disponibles se ha hundido mientras aumenta la competencia entre los demandantes.

Los datos recopilados por Balado apuntan en la misma dirección. Durante el segundo trimestre de 2025 se firmaron 7.411 contratos de alquiler en Barcelona, un 24,6% menos que un año antes y prácticamente la mitad de los registrados en los máximos alcanzados en 2021.

Menos viviendas disponibles significa también más dificultades para acceder a ellas. Según el investigador, cada piso anunciado en alquiler recibe de media 453 interesados en apenas diez días, una cifra que refleja una competencia extraordinaria entre potenciales inquilinos.

Esta situación coincide con las conclusiones de estudios publicados recientemente por Fedea y por el Instituto Juan de Mariana, que han alertado del desplome de la oferta de alquiler en Cataluña tras la introducción de los controles de precios. Mientras Madrid ha incrementado el número de viviendas disponibles, Barcelona ha registrado una caída continuada de la oferta y una presión creciente sobre cada inmueble que sale al mercado.

Para Balado, el resultado confirma las previsiones de la teoría económica sobre los controles de precios. El ajuste no se produce mediante una rebaja efectiva de las rentas, sino mediante una reducción de la cantidad y de la calidad de la vivienda disponible. En otras palabras, los alquileres parecen más baratos sobre el papel, pero los inquilinos terminan compitiendo por menos pisos y, además, de menor tamaño.