Las empresas europeas piden más infraestructura digital para escalar el uso de la inteligencia artificial

Las empresas europeas necesitan más infraestructura digital para escalar el uso de la inteligencia artificial en sus procesos productivos. La demanda de IA en sectores como industria, energía, salud, transporte, banca o Administraciones Públicas está elevando la presión sobre la capacidad europea en centros de datos, cloud, conectividad avanzada, edge computing, ciberseguridad y computación de alto rendimiento.

La Comisión Europea ha situado esta cuestión en el centro del AI Continent Action Plan y del futuro Cloud and AI Development Act, que buscan reforzar el ecosistema europeo de cloud e IA, ampliar inversión e infraestructura y responder a las necesidades de empresas y Administraciones Públicas.

Bruselas reconoce que, a medida que aumenta la demanda de inteligencia artificial, Europa debe estar preparada para cubrir necesidades crecientes de centros de datos, cloud y capacidad de computación. El Cloud and AI Development Act plantea acelerar el despliegue de centros de datos sostenibles, mejorar el acceso a recursos como energía, suelo, agua y financiación, y triplicar la capacidad europea de centros de datos en los próximos cinco a siete años.

Telefónica también ha vinculado públicamente la competitividad europea en IA con la necesidad de desarrollar capacidades tecnológicas propias. El presidente de la compañía, Marc Murtra, defendió el 3 de junio en el Cercle d’Economia que Europa debe acelerar el desarrollo de capacidades propias para reforzar su autonomía estratégica y competir en un entorno marcado por la inteligencia artificial, la computación cuántica y los nuevos sistemas autónomos. En esa intervención afirmó que "Construir tecnología propia es la ruta para defender los valores europeos" y que Europa debe desarrollar y controlar capacidades críticas en energía, infraestructuras digitales, semiconductores e IA.

La compañía ha llevado esa idea al terreno de la infraestructura. En marzo, Telefónica presentó junto a la Comisión Europea y más de 70 entidades el proyecto EURO-3C, definido como una infraestructura soberana paneuropea que integra capacidades Telco, Edge, Cloud e IA bajo un modelo federado, abierto y seguro. Según la compañía, esta red despliega más de 70 nodos Edge y Cloud en más de 13 países europeos para ofrecer servicios digitales avanzados en sectores como automoción, transporte, energía o seguridad pública.

Infraestructura

El diagnóstico empresarial también aparece en estudios tecnológicos. Nokia publicó en enero de 2026 que el 84% de más de 1.000 empresas encuestadas incluye la IA en su estrategia de crecimiento, pero el 75% considera que la infraestructura actual limita su capacidad para ejecutar esas ambiciones.

Por su parte, Connect Europe ha defendido recientemente que la infraestructura de cloud e IA será cada vez más relevante para la competitividad y la soberanía tecnológica de Europa. También subrayó que la conectividad avanzada es la "infraestructura invisible" detrás de la ambición europea y que el ecosistema europeo de cloud soberano no podrá prosperar sin redes robustas, avanzadas y escalables.

En este contexto, las iniciativas europeas en cloud, centros de datos o gigafactorías buscan ampliar la capacidad disponible para que empresas, startups, investigadores y Administraciones puedan desarrollar y desplegar aplicaciones de inteligencia artificial en Europa.