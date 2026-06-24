Los detalles y requisitos del plan del Gobierno para pagar el alquiler a las víctimas de violencia de género

El Ministerio de Igualdad ha anunciado que va a proporcionar viviendas públicas a aquellas mujeres que tengan acreditada la condición de víctima de violencia de género, con ayudas de hasta el 100% del alquiler durante un período de hasta cinco años, además de cubrir otros gastos del domicilio.

En el Real Decreto 326/2026 de 22 de abril, en la sección 2ª "Ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables", podemos ver los detalles de la subvención.

En primer lugar, en el artículo 124 vemos que "esta ayuda tiene por objeto facilitar una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, de violencia sexual, de trata o de explotación de seres humanos, a las familias monoparentales o monomarentales, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas en situación de chabolismo, infravivienda y en emergencia habitacional, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables".

Estos son los requisitos

No obstante, y como se establece en el artículo 125, estas personas deberán tener un máximo de ingresos anuales para poder beneficiarse de estas ayudas. Así podemos leer que "La suma de los ingresos anuales de las personas integrantes de la unidad de convivencia deberá ser igual o inferior a 3 veces el IPREM. Dicho umbral será de 4 veces el IPREM si se trata de personas con discapacidad con un grado reconocido igual o superior al 33 % o de una familia numerosa de categoría general, monoparental o monomarental y de 5 veces el IPREM cuando se trate de familias numerosas de categoría especial o personas con discapacidad con un grado reconocido igual o superior al 65 %".

Esto quiere decir que, por ejemplo, una mujer víctima de violencia de género que tenga unos ingresos superiores a 1.800 euros al mes quedará excluida de esta ayuda, al igual que una mujer sola con un hijo pequeño que tenga unos ingresos superiores a 2.400 euros al mes. Estos ejemplos están calculados teniendo en cuenta que el IPREM actual es de 600 euros mensuales. En cuanto a la acreditación para considerarse víctima de violencia de género, se entiende que sería necesaria una sentencia en firme que así lo demostrara, aunque en esta ley no se especifica en ningún momento cómo se realizaría dicha acreditación.

Tampoco podrá acceder a esta subvención una mujer víctima de violencia de género que disponga de una vivienda en propiedad o en régimen de usufructo y que pueda ocupar tras la acreditación de la condición de víctima de violencia de género, como también se explica en el artículo 125 de esta ley. Ya en el artículo 127 vemos la cuantía de la que se podría beneficiar una mujer víctima de violencia de género o de cualquier otra condición de vulnerabilidad como ya hemos mencionado anteriormente.

Hasta 1.000 euros al mes para alquilar una vivienda

Podemos leer que "la renta arrendaticia o precio de cesión de la vivienda, alojamiento o solución habitacional objeto del contrato de arrendamiento o cesión deberá ser igual o inferior a 1.000 euros mensuales. En esta renta o precio no se incluye el importe que pudiera corresponder a anejos tales como plazas de garaje, trasteros o similares. En el supuesto de alquiler de habitación la renta arrendaticia o precio de cesión deberá ser igual o inferior a 600 euros mensuales".

Es decir, en caso de recibir esta ayuda, una mujer víctima de violencia de género tendrá a su disposición hasta 1.000 euros al mes para alquilar una vivienda o 600 euros mensuales en el caso de que alquile una habitación.

Y otros 300 euros para gastos de mantenimiento

Sin embargo, también podría acceder a otra ayuda de hasta 300 euros al mes "para atender los gastos de mantenimiento, seguros, comunidad, y suministros básicos de la vivienda o solución habitacional, incluidos los gastos de acceso a Internet". Tanto esta ayuda como la de los 1.000 euros mensuales para alquilar una vivienda se podrá conceder por un plazo de hasta cinco años, tal y como se explica en el artículo 129.

Así pues, en el mejor de los casos, una mujer víctima de violencia de género podría beneficiarse de una ayuda de 1.000 euros al mes para el alquiler de una vivienda, además de otros 300 euros para cubrir gastos de mantenimiento del domicilio.