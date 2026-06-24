"No te renta": despliegan una gran lona en Madrid contra el "método mafioso" de Hacienda

Madrid amanecía el pasado viernes con un nuevo y demoledor golpe de realidad contra la asfixia fiscal y el desbocado afán recaudatorio del Gobierno. Una gigantesca lona publicitaria ha sido desplegada en la concurrida plaza de Chamartín bajo un eslogan directo y muy gráfico para el bolsillo del contribuyente: "No te renta". Detrás de esta impactante iniciativa de denuncia pública se encuentra el prestigioso bufete internacional Amsterdam & Partners, capitaneado por los reputados abogados Christopher Wales y Robert Amsterdam, con oficinas de gran influencia en Londres y Washington DC.

La campaña busca visibilizar de forma masiva —ante los millones de ciudadanos que transitan diariamente por este neurálgico nudo de la capital— lo que califican sin ambages como un "sistema opaco" y de persecución fiscal agresiva. Los promotores de la iniciativa, conocidos también por liderar la plataforma ciudadana 'Carteristas fiscales', exigen el fin inmediato de las arbitrariedades institucionales. Entre ellas, centran sus críticas en el polémico sistema de bonificaciones (bonus) de la Agencia Tributaria y la abusiva exigencia del "pagar para recurrir", un mecanismo que priva de tutela judicial efectiva a miles de contribuyentes frente a los atropellos del Estado.

"A los inspectores les pagan para estafarte"

La ofensiva jurídica e institucional coincide con el lanzamiento y promoción del nuevo libro de la firma, titulado Hacienda y el Estado Dual, publicado el pasado 3 de junio. La obra desglosa de manera exhaustiva las profundas deficiencias y la degeneración del sistema tributario español, poniendo sobre la mesa una serie de reformas de urgencia para el debate público.

Durante la presentación del volumen, Robert Amsterdam no se mordió la lengua al comparar la situación nacional con regímenes autoritarios: "El miedo de los españoles a Hacienda no lo he visto en ningún otro país del mundo. En la Rusia de Vladímir Putin los abogados son más valientes que en España".

El letrado internacional les ha declarado abiertamente la guerra a los métodos coercitivos del fisco español, llegando a calificar a los inspectores de la Agencia Tributaria como verdaderos "depredadores que se comen lo que matan". En sus duras intervenciones, Amsterdam ha alertado de que el corazón del problema reside en los incentivos perversos de la administración: "A los inspectores les pagan para estafarte", ha sentenciado, incidiendo en que los bonus económicos empujan a la Inspección a actuar al margen del Estado de Derecho.

Guerra internacional contra el despotismo fiscal

Por su parte, Christopher Wales denunció que el sistema es completamente opaco y que los contribuyentes son elegidos de manera arbitraria porque el Ejecutivo marca líneas que sobrepasan la legalidad ordinaria. El objetivo final de Amsterdam & Partners con esta lona en Chamartín no es solo agitar conciencias a nivel nacional, sino internacionalizar el escándalo: "Nuestra promesa con los españoles es exponer el comportamiento de la administración tributaria de España ante una audiencia mundial", advierten, acusando a la Agencia Tributaria de ser un "caso atípico" en Occidente por destrozar de forma sistemática la vida y la riqueza de decenas de miles de ciudadanos honrados.